Tuổi trẻ Ninh Hải góp sức vì cộng đồng

Hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số; thực hiện bảo vệ môi trường; chăm lo an sinh xã hội... Những công trình, phần việc của đoàn viên, thanh niên xã Ninh Hải không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương.

Tận tình hỗ trợ người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ninh Hải, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính đã trở nên gần gũi. Người dân được hỗ trợ thao tác trên điện thoại thông minh để sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, tìm hiểu cách nộp hồ sơ trực tuyến. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với người lớn tuổi, người chưa quen sử dụng công nghệ. “Trước đây, mỗi khi cần làm giấy tờ, tôi thường nhờ con cháu vì không rành sử dụng điện thoại thông minh. Hiện nay, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, được các cháu đoàn viên hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tôi thấy thuận tiện hơn nhiều. Các cháu hướng dẫn từng bước, dễ hiểu nên tôi cũng dần quen với việc thao tác trên điện thoại”, ông Nguyễn Văn Trung (thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải) chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên xã Ninh Hải hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID tại nhà, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết những khó khăn trước mắt, hoạt động này còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Đây cũng là môi trường để đoàn viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương. “Trong quá trình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, chúng tôi nhận thấy nhiều cô chú, nhất là người lớn tuổi còn gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Vì vậy, mỗi đoàn viên luôn cố gắng hướng dẫn tận tình, dễ hiểu để người dân có thể tự thực hiện những lần sau. Với chúng tôi, tham gia hoạt động tình nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội được gần dân, hiểu dân, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phục vụ Nhân dân”, anh Nguyễn Ngọc Khang - Bí thư Chi đoàn Công an xã Ninh Hải cho biết.

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn xã Ninh Hải đã thành lập đội tình nguyện “Đồng hành cùng địa phương” gồm 10 thành viên, tham gia hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trụ sở Công an xã. Các đoàn viên trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, thao tác trên các nền tảng số. Cùng với đó, Đoàn xã Ninh Hải triển khai các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; phong trào “3 trách nhiệm”; ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Thời gian qua, tuổi trẻ xã Ninh Hải ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Trên các tuyến đường liên thôn, khu dân cư, tại các đài tưởng niệm liệt sĩ... màu áo xanh thanh niên hiện diện trong các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên xã Ninh Hải tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử, trong tháng 1, Đoàn xã Ninh Hải tổ chức thu gom hơn 1,5 tấn rác thải, trao 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng; tháng 5, Đoàn xã Ninh Hải phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân, trao 100 phần quà và 10 suất học bổng với tổng trị giá chương trình 250 triệu đồng. Công tác giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa được Đoàn xã Ninh Hải quan tâm thực hiện. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hơn 100 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên đã tham gia chăm sóc cây xanh, vệ sinh các đài tưởng niệm liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được bồi đắp để thế hệ trẻ sống có trách nhiệm hơn với quê hương.

Đoàn viên, thanh niên xã Ninh Hải dọn vệ sinh trên địa bàn.

Anh Trần Thanh Quy - Phó Bí thư Đoàn xã Ninh Hải cho biết: “Chúng tôi xác định các phong trào, hoạt động của Đoàn xã phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương, lấy hiệu quả phục vụ cộng đồng làm thước đo. Thời gian tới, Đoàn xã Ninh Hải tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành nhằm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Trong 9 tháng năm 2026, Đoàn xã Ninh Hải có 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội các cấp tổ chức; hỗ trợ 250 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới 700 cây xanh. Những kết quả này cho thấy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ xã Ninh Hải.