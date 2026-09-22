Tuổi trẻ Ninh Bình khơi dậy khát vọng cống hiến bằng những việc làm thiết thực

Đoàn viên, thanh niên xã Vạn Thắng tổ chức lớp “Bình dân học vụ số” tại thôn Nam Thắng.

Xã Vạn Thắng đang từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tập trung đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống người dân. Địa phương đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và tiện ích số.

Phát huy lợi thế tuổi trẻ, tháng 8 vừa qua, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập Đội hình tình nguyện Bình dân học vụ số xã gồm 46 thành viên, là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các chi đoàn trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ địa phương trong tổ chức lớp học “Bình dân học vụ số” tại 12 thôn nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số.

Vào các buổi tối trong tuần, đội hình thanh niên tình nguyện có mặt tại các nhà văn hoá thôn, chia thành các nhóm nhỏ, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bà con thực hiện các thao tác trên nền tảng số. Ông Nguyễn Văn Hồng, người dân thôn Nam Thắng chia sẻ: “Được các cháu hướng dẫn nên tôi thấy dễ hiểu hơn. Sau lớp học, tôi có thể sử dụng VNeID, ứng dụng ngân hàng để thanh toán tiền điện, nước…”.

Bên cạnh hướng dẫn người dân những kỹ năng cần thiết, đoàn viên, thanh niên còn dành thời gian giúp người dân tiếp cận những nguồn thông tin chính thống, sử dụng mạng xã hội an toàn; đồng thời nhận biết thông tin giả, thông tin xấu độc và cảnh giác với các nguy cơ lừa đảo trên môi trường mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vạn Thắng chia sẻ: “Các lớp học “Bình dân học vụ số” đã giúp người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ có thêm kiến thức và kỹ năng sử dụng các tiện ích số, góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen chủ động ứng dụng công nghệ trong cuộc sống”. Từ sự nhanh nhạy với công nghệ, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng, tuổi trẻ Vạn Thắng trở thành “cầu nối” đưa chuyển đổi số đến gần hơn với các gia đình, khu dân cư, góp phần hình thành công dân số và xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở.

Ở xã Bình Lục, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ bằng trải nghiệm thực tiễn được tập trung thực hiện. Mô hình "Em nuôi của Đoàn" được Đoàn xã triển khai nhằm đồng hành với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, hạn chế nguy cơ phải bỏ học vì gánh nặng kinh tế gia đình. Năm 2026, có 3 học sinh được nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/ tháng. Dù số tiền không lớn, việc hỗ trợ đều đặn hằng tháng mang ý nghĩa thiết thực đối với những gia đình đang chật vật mưu sinh. Quan trọng hơn, phía sau khoản tiền ấy còn là sự quan tâm, động viên và niềm tin mà tổ chức Đoàn, các cá nhân, đơn vị hảo tâm gửi đến những học sinh đang gặp khó khăn .

Đồng chí Vũ Quang Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Lục chia sẻ: Song song với mô hình "Em nuôi của Đoàn", Đoàn xã còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo gia đình thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng mỗi dịp lễ, Tết. Thông qua những hoạt động thiết thực đó, đoàn viên, thanh niên có cơ hội rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn, từ đó bồi đắp tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lòng nhân ái và ý thức sẻ chia, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương.

Ở xã Quỳnh Lưu, các di tích lịch sử trên địa bàn không chỉ gắn với quá trình xây dựng lực lượng, đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân ta mà còn trở thành “lớp học” đặc biệt để giáo dục thế hệ trẻ. Tại Bảo tàng Khu căn cứ Cách mạng Quỳnh Lưu, các hoạt động về nguồn, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, kết nạp đoàn viên hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương được Đoàn xã duy trì, trở thành cách làm sinh động trong giáo dục lý tưởng cách mạng.

Mỗi di tích, mỗi câu chuyện lịch sử trở thành một bài học trực quan, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về truyền thống quê hương, trân trọng hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tiếp nối truyền thống, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ đang từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, lấy trải nghiệm và hành động làm phương thức giáo dục. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, lan tỏa những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt; đồng thời triển khai các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, tham quan di tích lịch sử, câu lạc bộ lý luận trẻ và các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt”... Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.