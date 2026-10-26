Tuổi trẻ Ninh Bình đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới

Đoàn Thanh niên phường Hoa Lư trao tặng nguồn lực hưởng ứng Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2026-2030”.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TĐTN triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030”. Theo kế hoạch, tuổi trẻ Ninh Bình tập trung đồng hành với 11 xã biên giới kết nghĩa, gồm 7 xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, 3 xã thuộc tỉnh Tuyên Quang và xã Kiên Mộc thuộc tỉnh Lạng Sơn. Việc lựa chọn địa bàn, xác định nội dung hỗ trợ được định hướng theo nhu cầu thực tế, chú trọng những công trình, phần việc có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển cho thanh, thiếu nhi.

Đồng chí Ngô Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó của tuổi trẻ Ninh Bình đối với đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc. Chúng tôi xác định các hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa và duy trì được giá trị lâu dài. Qua đó, tạo điều kiện để thanh, thiếu nhi vùng biên giới được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đề án hướng tới xây dựng các công trình dân sinh, cải thiện điều kiện học tập, vui chơi, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và tri thức số cho người dân, thanh, thiếu nhi vùng biên giới. Trong giai đoạn 2026-2030, tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu tại các địa bàn kết nghĩa, phấn đấu xây dựng 4 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, triển khai 20 công trình “Thắp sáng đường biên”, xây dựng 7 sân chơi cho thiếu nhi, 3 không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội, trao tặng 1 tủ sách thiếu nhi và thực hiện 1 công trình “Hàng cây thanh niên”.

Bên cạnh việc chăm lo cơ sở vật chất, Tỉnh đoàn Ninh Bình xác định nâng cao năng lực học tập, tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng của chương trình. Trong điều kiện địa bàn miền núi, biên giới còn khó khăn về hạ tầng và cơ hội tiếp cận công nghệ, việc đưa tri thức số đến gần hơn với người dân, nhất là thanh, thiếu nhi có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Theo kế hoạch, tuổi trẻ Ninh Bình phấn đấu trao tặng 20 bộ máy tính để bàn cho tổ chức đoàn cơ sở tại các xã biên giới, tạo điều kiện phục vụ hoạt động chuyên môn, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Cùng với trang thiết bị, các đội hình thanh niên tình nguyện tri thức trẻ được phát huy với phương châm “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, góp phần giảm bớt khó khăn, động viên các em tiếp tục đến trường.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng phát huy vai trò chủ động của tổ chức đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên, đồng thời kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các nguồn lực xã hội. Hưởng ứng kế hoạch của Tỉnh đoàn, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã vận động 100% đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ tự nguyện tham gia đóng góp.

Đến nay, đơn vị quyên góp được gần 162 triệu đồng và bàn giao toàn bộ số tiền cho Tỉnh đoàn phục vụ các công trình an sinh xã hội tại các xã vùng biên giới. Phong trào tiếp tục được mở rộng. Đến nay, các đơn vị Đoàn Thanh niên xã, phường và Đoàn các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã trao nguồn lực với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên phường Nam Định trao tặng nguồn lực trị giá trên 181 triệu đồng; Đoàn Thanh niên phường Hoa Lư 165 triệu đồng; Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trên 163 triệu đồng...

Hành trình đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu công trình mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính bền vững và hiệu quả thực chất của từng hoạt động. Vì vậy, Tỉnh đoàn xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ học tập, rèn luyện cho thiếu nhi, đồng thời tham gia cải thiện hạ tầng dân sinh và bảo vệ môi trường tại các địa bàn kết nghĩa.

Trong quá trình triển khai, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị đồng hành có ý nghĩa quyết định. Theo kế hoạch, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030 để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Từ những công trình “Thắp sáng đường biên”, những ngôi nhà dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, trao học bổng, tuổi trẻ Ninh Bình đang góp phần làm cho tinh thần tình nguyện trở thành hành động cụ thể, gắn với những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Hành trình ấy không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn góp phần bồi đắp tình đoàn kết giữa tuổi trẻ Ninh Bình với nhân dân vùng biên giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc