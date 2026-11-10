Tuổi trẻ Ninh Bình đẩy nhanh chuyển đổi số, phát huy sáng tạo trong nhiệm vụ chuyên môn

Thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn

Chiều 9/11, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Ninh Bình, hội nghị kiểm tra định kỳ và giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 của Cụm thi đua số 7 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chị Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình chủ trì hội nghị.

Chị Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, kiêm Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự có thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, lãnh đạo và cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh, cùng đại diện các đơn vị trong cụm.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026 tại Đoàn các xã Ninh Giang, Quang Hưng và Khánh Hội.

Tại hội nghị, các đơn vị đánh giá kết quả trong năm, chia sẻ cách làm hiệu quả và trao đổi về những vướng mắc khi triển khai nhiệm vụ. Các ý kiến tập trung vào việc thực hiện Đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025 - 2030, ứng dụng nền tảng số trong công tác Đoàn, quản lý đoàn viên, học tập nghị quyết và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Hội nghị triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Kết luận hội nghị, trưởng đoàn công tác ghi nhận, biểu dương kết quả của các đơn vị, định hướng tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế và đề nghị cơ sở rà soát, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu năm 2026.

Các đơn vị được đề nghị nâng chất lượng hoạt động Đoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cách tổ chức hoạt động và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Rà soát, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Trước đó, chiều 6/11, tại trụ sở Đảng ủy xã Bắc Lý, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị kiểm tra định kỳ và giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi sáu tháng cuối năm 2026 của Cụm thi đua số 4.

Chủ trì hội nghị có anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, và ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Lý. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh và đại diện các đơn vị trong cụm.

Anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Ba đơn vị được kiểm tra định kỳ trong đợt này gồm Đoàn xã Bắc Lý, Đoàn phường Đồng Văn và Đoàn xã Bình Sơn. Các đơn vị trong cụm đánh giá kết quả công tác sáu tháng cuối năm, chia sẻ kinh nghiệm và phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều ý kiến đề cập đến phần mềm quản lý đoàn viên, công tác hiến máu và việc củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Anh Vũ Trần Tùng Anh biểu dương nỗ lực của các đơn vị, giải đáp một số vướng mắc và đề nghị các đơn vị chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục và nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên. Anh cũng lưu ý nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII

Trước đó, chiều 5/11, tại trụ sở Đảng ủy xã Hải Anh, anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn và ông Lại Văn Hà - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hải Anh, chủ trì hội nghị của Cụm thi đua số 6.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cùng các bí thư, phó bí thư Đoàn xã thuộc cụm.

Anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Sáu đơn vị được kiểm tra gồm Đoàn các xã Hải Hậu, Hải Anh, Xuân Hồng, Xuân Hưng, Giao Hưng và Giao Minh. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng rà soát việc thực hiện chủ đề, các chỉ tiêu của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, cùng việc quản lý đoàn viên trên phần mềm.

Tại phiên giao ban, đại diện các đơn vị báo cáo kết quả, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp từ những vướng mắc trong tổ chức hoạt động ở cơ sở.

Anh Bùi Chính Thức ghi nhận kết quả của các đơn vị, giải đáp những vấn đề được nêu và đề nghị các đơn vị chủ động, sáng tạo, tập trung hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, quản lý đoàn viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Anh Thức cũng lưu ý các đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng của Đoàn cấp trên, đồng thời nắm bắt tâm tư, nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi để tổ chức hoạt động phù hợp với thực tiễn cơ sở.