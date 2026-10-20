Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Chiều 20/10, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Băn-Lít Pan-Thoong-Chăn - Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tỉnh Đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự chương trình có anh Hoàng Đức Nam - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, hướng tới mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực giữa thanh niên hai nước.

Anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải nhấn mạnh, với hơn 468 km đường biên giới tiếp giáp ba tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bo-ly-khăm-xay của Lào, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên.

Nổi bật trong năm 2026, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức các đội hình tình nguyện quốc tế sang hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng; mở 21 lớp dạy tiếng Việt cho hơn 900 học viên; phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới. Các hoạt động tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào cùng chương trình đồng hành, hỗ trợ lưu học sinh Lào đang học tập tại Nghệ An tiếp tục góp phần vun đắp tình cảm gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

Đoàn đại biểu hai bên đã trao đổi, ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Đây không chỉ là những hoạt động giao lưu đơn thuần mà còn là cách tuổi trẻ hai bên gìn giữ, tiếp nối truyền thống hữu nghị bằng những việc làm gần gũi, thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tỉnh Đoàn Nghệ An, anh Băn-Lít Pan-Thoong-Chăn thông tin về các phong trào trọng tâm của thanh niên Lào gắn với Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tuổi trẻ Nghệ An nói riêng trong triển khai các chương trình dành cho thanh niên.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên; tăng cường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng quà lưu niệm Đoàn công tác T.Ư Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Hai bên cũng nhấn mạnh việc phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hữu nghị Thanh niên Lào - Việt Nam tại tỉnh Bo-ly-khăm-xay, tạo thêm không gian kết nối, học hỏi và hợp tác cho tuổi trẻ hai nước.

Tiếp nối chương trình, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Vinh. Tại đây, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, hợp tác giáo dục và đào tạo là một trong những cầu nối quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu đến làm việc và chụp hình lưu niệm tại Trường Đại học Vinh.

Hiện Trường Đại học Vinh đang đào tạo 124 lưu học sinh Lào. Nhà trường cam kết tiếp tục quan tâm, hỗ trợ toàn diện về học tập và đời sống, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức và kỹ năng, trở thành những nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước mình và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Vinh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, đồng chí Băn-Lít Pan-Thoong-Chăn cho biết, nhiều thế hệ sinh viên Lào trưởng thành từ mái trường này đã đóng góp tích cực vào đội ngũ cán bộ, lãnh đạo từ T.Ư đến địa phương. Đồng chí mong muốn sinh viên hai nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, chủ động tiếp cận tri thức và làm chủ công nghệ trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ.