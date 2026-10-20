Tuổi trẻ Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn

Tối 19/10, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Truông Bồn.

Tham dự buổi lễ có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, chư tôn đức tăng ni, đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Truông Bồn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng người dân thành kính dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho những người con đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là tuyến giao thông chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển sức người, sức của chi viện chiến trường miền Nam. Nơi đây, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Đặc biệt, sáng 31/10/1968, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 2, Đại đội 317 đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh của các anh, các chị trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và ý chí quyết tâm bảo vệ tuyến đường huyết mạch ra tiền tuyến.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư, dâng hương tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hồ Phúc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Được sống, học tập và cống hiến trong hòa bình, tuổi trẻ hôm nay càng thấm thía những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Nghệ An nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sống có lý tưởng, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện và đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước”, anh Hải chia sẻ.

Anh Hồ Phúc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng nhấn mạnh quyết tâm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử của Truông Bồn; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Ngày nay, Truông Bồn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở các thế hệ về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương để giành lấy.

Các đại biểu thắp nến tri ân.

Đoàn viên, thanh niên thành kính tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các TNXP, thân nhân liệt sĩ.

Đông đảo người dân đến dự lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Truông Bồn.