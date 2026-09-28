Tuổi trẻ Nghệ An chung tay làm thao trường, sẵn sàng mùa huấn luyện

Những ngày cuối tháng 9, đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An﻿ tích cực phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng chuẩn bị thao trường, công sự phục vụ công tác huấn luyện năm 2026. Những phần việc thiết thực góp phần bảo đảm điều kiện huấn luyện, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ﻿ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương. Ảnh: Ngọc Tú

Tại xã Kim Bảng, đoàn viên, thanh niên cũng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tham gia làm thao trường, chuẩn bị cho công tác huấn luyện quân sự﻿ năm 2026. Lực lượng trẻ được huy động thực hiện các phần việc phát quang, chỉnh trang, hoàn thiện khu vực trường bắn.

Dưới sự phối hợp của lực lượng quân sự, đoàn viên, thanh niên nhanh chóng bắt tay vào từng phần việc được phân công.

Các cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ cùng đoàn viên thanh niên lấy từng mảng cỏ về để làm thao trường. Công việc được triển khai khẩn trương, góp phần đưa thao trường vào trạng thái sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Những công việc mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác huấn luyện, diễn tập. Qua đó, đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội hiểu rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh và bảo vệ quê hương.

Hàng chục đoàn viên thanh niên xã Kim Bảng xếp thành hàng dài cẩn thận vận chuyển từng mảng cỏ về làm thao trường.

Tại xã Quỳnh Anh (Nghệ An), những ngày qua hàng chục đoàn viên thanh niên phối hợp Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã tham gia chuẩn bị công sự, thao trường phục vụ huấn luyện. Từ những công việc cụ thể, tuổi trẻ địa phương góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện các hạng mục cần thiết trước khi bước vào mùa huấn luyện.

Tại khu vực công sự, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều phần việc như vận chuyển, xếp bao cát, gia cố và chỉnh trang khu vực huấn luyện. Công việc đòi hỏi sức trẻ, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm của từng người tham gia.

Không khí lao động khẩn trương trên thao trường cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa tuổi trẻ địa phương và lực lượng vũ trang. Mỗi bao cát được vận chuyển, mỗi vị trí được gia cố là một phần đóng góp cụ thể, góp phần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Từ Quỳnh Anh đến Kim Bảng, màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên các thao trường cùng màu áo của người lính. Sự chung sức ấy không chỉ hỗ trợ lực lượng vũ trang hoàn thành công tác chuẩn bị mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến trong tuổi trẻ Nghệ An. Những ngày góp sức trên thao trường cũng là một cách cụ thể để tuổi trẻ Nghệ An đồng hành với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại cơ sở. Qua những phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.