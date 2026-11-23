Ngày 22.11, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai”.

Chương trình là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các địa phương trong tỉnh.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được trình diễn tại ngày hội

Với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, ngày hội trở thành dịp để thanh niên các dân tộc gặp gỡ, tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của nhau.

Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Hội thi ẩm thực “Hương vị bản làng” giới thiệu những món ăn truyền thống, sản vật đặc trưng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa ẩm thực các dân tộc

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Đức Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, Nghệ An là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi cộng đồng nhiều dân tộc cùng sinh sống.

Mỗi dân tộc có những nét riêng được thể hiện qua tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, dân ca, lễ hội và ẩm thực. Sự đa dạng đó góp phần làm nên diện mạo văn hóa phong phú, giàu bản sắc của xứ Nghệ.

Trong bối cảnh giao lưu và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặt ra yêu cầu đối với mỗi thế hệ, nhất là thanh niên.

Những món ăn truyền thống, sản vật đặc trưng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa ẩm thực các dân tộc

Người trẻ cần chủ động tiếp nhận, kế thừa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tìm cách đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động giao lưu, tranh tài gắn với văn hóa cộng đồng như hội thi văn nghệ “Sắc màu văn hóa”, hội thi ẩm thực “Hương vị bản làng”, giao lưu nhảy sạp và các trò chơi dân gian.

Ở phần thi văn nghệ, những tiết mục ca múa được các đội chuẩn bị công phu, mang đến không gian nghệ thuật giàu màu sắc.

Thông qua lời ca, điệu múa và âm hưởng truyền thống, nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc được giới thiệu một cách sinh động đến người tham dự.

Các trò chơi dân gian tạo không khí sôi nổi, giúp thanh niên giao lưu, tìm hiểu và gắn kết văn hóa các dân tộc

“Thông qua ngày hội, em có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục và những nét đặc trưng của các dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng em giao lưu, học hỏi, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống”, em Vi Thị Khuyên, học sinh tham gia ngày hội chia sẻ.

Cùng với đó, hội thi ẩm thực “Hương vị bản làng” mang đến những món ăn truyền thống, sản vật đặc trưng được các đội lựa chọn, chế biến và trình bày.

Mỗi mâm ẩm thực không chỉ giới thiệu hương vị riêng mà còn gợi mở những nét văn hóa trong sinh hoạt, tập quán của cộng đồng các dân tộc.

Các hoạt động nhảy sạp, trò chơi dân gian cũng tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi. Đây là dịp để thanh niên trực tiếp trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa đặc sắc, từ đó thêm hiểu và trân trọng sự phong phú trong đời sống văn hóa của các dân tộc anh em.

Không dừng lại ở một sân chơi giao lưu, ngày hội còn hướng đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ban Tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội thi tham dự Ngày hội

Bởi để những giá trị truyền thống tiếp tục được lưu giữ, điều quan trọng là phải khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa trong chính cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Ngày hội Thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khuyến khích thanh niên phát huy vai trò chủ thể trong bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là nền tảng để các giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, làm giàu thêm đời sống văn hóa cộng đồng trong quá trình hội nhập và phát triển.