Tuổi trẻ ngành Xây dựng 'Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc' tại Điện Biên

Ngày 22/9, tại bản Na Khưa, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Cục Hàng không Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, gắn biển Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”.

Các đại biểu đại diện các đơn vị tham gia Lễ cắt băng khánh thành Công trình thanh niên "Thắp sáng đường biên – Đường cờ Tổ quốc".

Công trình được triển khai hưởng ứng chủ trương của Đoàn Thanh niên Chính phủ về xây dựng các công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”, với sự phối hợp của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ động đăng ký, khảo sát và triển khai công trình tại bản Na Khưa.

Sau 3 ngày thi công (19-21/9), công trình hoàn thành với 30 bộ đèn năng lượng mặt trời kết hợp cờ Tổ quốc trên tuyến đường dài khoảng 1,5km, chính thức đưa vào sử dụng ngày 22/9.

Toàn cảnh lễ khánh thành Công trình thanh niên "Thắp sáng đường biên – Đường cờ Tổ quốc".

Việc đưa hệ thống chiếu sáng vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân, nâng cao điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, những lá cờ đỏ sao vàng được bố trí dọc tuyến đường tạo nên diện mạo khang trang cho bản vùng biên, góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, gắn biển và bàn giao công trình để địa phương quản lý, khai thác, sử dụng.

Lễ gắn biển Công trình thanh niên "Thắp sáng đường biên – Đường cờ Tổ quốc".

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong việc nhanh chóng tiếp nhận chủ trương, khảo sát địa bàn, đăng ký và tổ chức triển khai công trình; đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn với lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong việc đưa các chủ trương, phong trào của tuổi trẻ thành những công trình cụ thể, thiết thực tại địa bàn biên giới.

Công trình không chỉ góp phần bổ sung hạ tầng chiếu sáng mà còn thể hiện sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên cương.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể của tuổi trẻ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và hướng về biên giới Tổ quốc.

Đoàn công tác cùng chính quyền địa phương xã Thanh Nưa, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên nghiệm thu công trình.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm, làm việc và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông. Tại đây, đoàn đã nghe thông tin khái quát về tình hình địa bàn, công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đời sống của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 21/9, tại Phân hiệu Na Phát, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Son, xã Na Son, tỉnh Điện Biên, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức chương trình "Trung thu cho em".

Chương trình "Trung thu cho em" tại Phân hiệu Na Phát, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Son, xã Na Son, tỉnh Điện Biên.

Chương trình được tổ chức với mong muốn chung tay chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh.

Tại chương trình, tuổi trẻ Tổng công ty đã trao 410 áo khoác đồng phục cho học sinh Phân hiệu Na Phát; 20 suất học bổng "Vầng trăng cho em" dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật, thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các em có thành tích vượt khó trong học tập.

Đoàn Thanh niên VATM trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các em học sinh và thầy cô tại điểm trường.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng trao tặng nhà trường 1 tivi thông minh và 1 máy chiếu, góp phần bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập.

Bên cạnh các phần quà, học sinh tại điểm trường còn được tham gia nhiều hoạt động vui Tết Trung thu như biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, rước đèn, múa lân và phá cỗ do Đoàn Thanh niên VATM, chính quyền địa phương và nhà trường phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, anh Phùng Đức Nguyên - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đại diện đoàn công tác chia sẻ: "Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn góp phần bảo đảm những chuyến bay an toàn trên bầu trời Tổ quốc, tuổi trẻ Quản lý bay Việt Nam luôn mong muốn dành một phần tình cảm và trách nhiệm của mình cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Một mùa Trung thu ý nghĩa và ấm áp tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Son – phân hiệu Na Phát.

Trong những năm qua, những chương trình như "Ấm áp biên cương", "Giúp em vượt lũ đến trường", "Trung thu cho em" đã trở thành những hành trình sẻ chia quen thuộc của tuổi trẻ VATM.

Mỗi món quà chúng tôi mang đến có thể không lớn, nhưng điều muốn gửi gắm trong đó là sự sẻ chia và một lời nhắn rằng trên hành trình lớn lên của các em luôn có rất nhiều người quan tâm, đồng hành và mong các em có một tương lai tốt đẹp hơn. Các em hôm nay chính là tương lai của quê hương, đất nước."

Chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên là những phần việc cụ thể của tuổi trẻ ngành Xây dựng trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Từ những tuyến đường được thắp sáng nơi biên giới đến những phần quà dành cho học sinh vùng cao, các công trình, chương trình đều hướng tới tạo giá trị thiết thực, lâu dài cho người dân và địa phương.