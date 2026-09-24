Tuổi trẻ ngành Công Thương đưa sản phẩm OCOP chinh phục thị trường qua không gian số

Lấy chuyên môn làm bệ phóng tình nguyện thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vận hành không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt” tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội).

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026.

Lấy chuyên môn làm bệ phóng tình nguyện

Trình bày tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, mô hình này ra đời từ yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động Đoàn theo phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trình bày tham luận tại hội nghị.

"Tuổi trẻ ngành Công Thương luôn đặt ra câu hỏi làm thế nào để các hoạt động tình nguyện vượt qua khuôn khổ của những phần việc an sinh thông thường, đi thẳng vào việc giải quyết các bài toán kinh tế cốt lõi của ngành, của đất nước. Từ tư duy đó, chúng tôi đã biến thế mạnh nghiệp vụ về thương mại, quản lý thị trường và xúc tiến thương mại thành những công cụ thiết thực để xung kích chuyển đổi số, hỗ trợ người sản xuất" - đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ tại hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Thông qua mô hình, lực lượng thanh niên đã kết nối không gian trưng bày truyền thống với hệ sinh thái thương mại điện tử, tổ chức các phiên livestream chuyên nghiệp với sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và các KOLs/KOCs. Đồng thời, tổ chức Đoàn trực tiếp hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và làm chủ kỹ năng bán hàng trên môi trường số.

Những con số thực tiễn và chiến lược mở rộng

Dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, tính đến hết 9 tháng năm 2026, mô hình “Sức sống hàng Việt” đã tổ chức thành công 13 số chương trình, giới thiệu hơn 250 mặt hàng đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu trên cả nước.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ (giữa) tham quan gian trưng bày “Sức sống hàng Việt”.

Chương trình đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 23.000 sản phẩm, mang về tổng doanh thu trực tiếp đạt trên 1,6 tỷ đồng và thu hút gần 8 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng TikTok. Điển hình, chương trình mang chủ đề “Lạng Sơn Corner” đã tiêu thụ thành công 1,5 tấn na chỉ trong 3 ngày tổ chức. Hiệu ứng truyền thông cũng ghi nhận sự lan tỏa sâu rộng với gần 800 tin, bài trên các cơ quan báo chí và mạng xã hội.

Từ thành công bước đầu tại Thủ đô, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm cũng cho biết mô hình đang bước vào giai đoạn mở rộng chiến lược. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Chính phủ dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ (giữa); đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; đồng chí Nguyễn Hương Nhung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tại không gian trưng bày "Sức sống hàng Việt".

Thỏa thuận này sẽ thiết lập cơ chế phối hợp trực tiếp với 34 Tỉnh đoàn, Thành đoàn trên toàn quốc. Các địa phương sẽ chủ động rà soát, đưa các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối của chương trình. Đồng thời, các đơn vị sẽ đẩy mạnh chuyển giao tri thức, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng kinh doanh số, kỹ năng livestream và xây dựng câu chuyện sản phẩm cho lực lượng thanh niên khởi nghiệp.

Việc gắn kết lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ với chuyên môn nghiệp vụ được kỳ vọng sẽ đưa phong trào đồng hành cùng thương hiệu Việt vươn lên tầm cao mới, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chạm Việt Nam – Nhận tự hào”.