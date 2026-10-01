Tuổi trẻ Mỹ Đức và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc

Nhiều thanh niên xã dù có cơ hội phát triển sự nghiệp cá nhân, vẫn quyết định gác lại ước mơ riêng, tình nguyện cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Những lá đơn tình nguyện không chỉ là nguyện vọng cá nhân mà còn thể hiện sự giáo dục sâu sắc từ gia đình, nhà trường và xã hội về truyền thống yêu nước, về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Nguyễn Công Ninh với lá đơn tình nguyện nhập ngũ gửi tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Trong đơn tình nguyện nhập ngũ của mình gửi tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức ngày 13-9-2026, thanh niên Nguyễn Công Ninh (sinh năm 2005), ở thôn Phù Lưu Tế Thượng viết: “Là thanh niên được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được các thầy cô và gia đình dạy bảo nên tôi nhận thức rõ được trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được phục vụ trong môi trường quân đội là mong ước, niềm vinh dự, tự hào đối với tôi. Tôi viết đơn này xin tình nguyện khám tuyển và sẵn sàng nhập ngũ năm 2027 khi trúng tuyển”.

Mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng được góp phần cống hiến, bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Vũ Văn Dương (sinh năm 2008), ở thôn Đồng Chiêm, chia sẻ: "Tôi muốn được đóng góp một phần công sức của mình bằng cách tham gia nghĩa vụ quân sự trước khi thực hiện những ước mơ, dự định của bản thân trong tương lai".

Vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, thanh niên Nguyễn Duy Hiếu (sinh năm 2004), ở thôn Hà Xá, gác lại ước mơ riêng với tương lai tươi sáng phía trước, quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nguyễn Duy Hiếu chia sẻ: “Đối với tôi, đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của công dân Việt Nam. Tôi nhận thức rõ ràng rằng, nền hòa bình độc lập mà chúng ta đang được hưởng đến tự sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy, trong thời bình, thanh niên phải tích cực rèn luyện để sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc khi cần thiết”. Nguyễn Duy Hiếu luôn tin tưởng những gì lĩnh hội trong quá trình huấn luyện quân ngũ sẽ là hành trang vững chắc để anh học tập và cống hiến cho công việc sau này.

Trung tá Nguyễn Trung Thưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Đức cho biết, phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn của các thế hệ cha anh, hàng năm, những lá đơn tình nguyện nhập ngũ mang theo tình yêu nước và trách nhiệm của mỗi công dân Mỹ Đức trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự được gửi về Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

“Những lá đơn tình nguyện là minh chứng rõ nét cho lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng ấy”, Trung tá Nguyễn Trung Thưởng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công tác tuyển quân năm 2027 của xã Mỹ Đức đã và đang được triển khai một cách đồng bộ, khoa học và hiệu quả.

Xã Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tầng lớp nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, mỗi năm đã có hàng chục thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát vọng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh để trở thành bộ đội Cụ Hồ, góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Nguyễn Duy Hiếu gác lại ước mơ riêng, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Biên Phạm

Đồng chí Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh: “Những tấm gương sáng, tinh thần trách nhiệm cao lan tỏa từ những lá đơn tình nguyện của thanh niên xã nhà sẽ góp phần truyền “lửa”, nhân lên hành động đẹp, tạo nên những hình ảnh thật đặc biệt về lớp người trẻ thời đại mới, biết hy sinh cái riêng để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc".