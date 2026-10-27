Tuổi trẻ lực lượng vũ trang sẵn sàng bước vào năm học mới

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng hoa, động viên thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội năm 2026.

Từ giảng đường phổ thông đến môi trường quân ngũ, những người trẻ của LLVT thành phố Đồng Nai đã nỗ lực chinh phục kỳ thi tuyển sinh quân sự. Năm học mới mở ra hành trình mới, nơi khát vọng tuổi trẻ được tôi luyện để sẵn sàng cống hiến, phụng sự Tổ quốc.

Khát vọng tuổi trẻ

Trao đổi về công tác chuẩn bị năm học mới, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp bước xứng đáng truyền thống hào hùng của cha anh. Thủ trưởng Bộ CHQS luôn đặt trọn niềm tin vào các tân học viên, những người sẽ trực tiếp gánh vác trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều tấm gương xuất sắc của Đồng Nai đạt điểm số cao. Tiêu biểu, thí sinh Đặng Nam Duy (ở phường Bình Phước) xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Quân y với 29,23 điểm. Chia sẻ về quyết định khoác lên mình màu áo blouse trắng, anh Nam Duy tâm sự: “Ước mơ cứu người kết hợp với nhiệm vụ thiêng liêng của người lính đã thôi thúc tôi vượt qua mọi áp lực phòng thi để trở thành bác sĩ quân y trong tương lai”.

Cùng chung niềm hân hoan ấy, thí sinh Tạ Ngọc Tâm (ở phường Đồng Xoài) trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự với 27,66 điểm. Thí sinh Vũ Anh Tú (ở phường Bình Phước) đạt 27,58 điểm, trúng tuyển Học viện Khoa học quân sự. Thí sinh Nguyễn Trần Quang Minh (ở phường Lộc Ninh) cũng trúng tuyển vào Trường sĩ quan Lục quân 2 sẵn sàng cho chặng đường rèn luyện phía trước.

Thành quả từ sự nỗ lực

Không chỉ xuất sắc từ các trường phổ thông, mùa tuyển sinh năm 2026 tại Đồng Nai còn ghi nhận sự vươn lên của các hạ sĩ quan, binh sĩ đang thực hiện nghĩa vụ trong LLVT thành phố. Trải qua môi trường quân ngũ rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh chính trị và ý chí đã giúp các chiến sĩ trẻ hoàn thành kỳ thi tuyển sinh quân sự.

Năm 2026, thành phố Đồng Nai có 272 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội. Trong đó có 263 thí sinh từ các trường THPT; 9 thí sinh là những hạ sĩ quan, binh sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các đơn vị thuộc LLVT thành phố. Đây là năm ghi nhận “kỷ lục” số lượng thí sinh và hạ sĩ quan, binh sĩ trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội. Để động viên các tân học viên, sinh viên, Bộ CHQS thành phố và ban CHQS các địa phương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, tặng quà trước ngày nhập học.

Trung sĩ Nguyễn Hữu Huy, chiến sĩ thuộc Văn phòng Bộ CHQS thành phố và Binh nhì Lương Nguyễn Tiến Mạnh, thuộc Trung đoàn 736, đều trúng tuyển vào Trường sĩ quan Lục quân 2. Đây là thành quả của sự nỗ lực cá nhân; đồng thời cho thấy môi trường quân ngũ góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí cho những người trẻ.

Binh nhì Lương Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ: “Vừa hoàn thành nhiệm vụ đơn vị vừa ôn thi là thử thách lớn, nhưng môi trường quân ngũ đã rèn cho tôi ý chí để chạm tay đến giấc mơ trở thành học viên của Trường sĩ quan Lục quân 2”.

Bước vào năm học mới 2026-2027, các học viện, trường quân đội đón một thế hệ học viên với khí thế mới và tinh thần sẵn sàng cống hiến. Sự tiếp sức từ hậu phương cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và LLVT từ thành phố đến các địa phương sẽ là động lực để các tân học viên, hạ sĩ quan vững bước trên con đường đã chọn.

Nhận xét về công tác tuyển sinh và chuẩn bị năm học mới, Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định: Công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 tiếp tục đạt kết quả toàn diện; chất lượng đầu vào của các thí sinh và chiến sĩ trúng tuyển ngày càng được nâng cao cả về tri thức lẫn thể lực. Đây là kết quả từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương và hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

“Chúng tôi kỳ vọng bước vào năm học mới, các tân học viên và hạ sĩ quan tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ quân đội, không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong chính quy, lĩnh hội tri thức khoa học - kỹ thuật hiện đại. Qua đó, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố” - Đại tá Võ Thành Danh nhấn mạnh.