Tuổi trẻ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) tự hào, tiếp bước truyền thống

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15-11-2026 đến hết tháng 1-2027, tập trung vào ba nội dung trọng tâm: Giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm nhất.

Trung tá Hoàng Thanh Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn Cơ sở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 quán triệt nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Đoàn cơ sở xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân đội và tổ chức Đoàn; mỗi tổ chức đoàn đăng ký, thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, 100% cán bộ, đoàn viên đăng ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; quyết tâm không có đoàn viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, không để xảy ra mất an toàn do lỗi chủ quan.

Các chi đoàn, Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Cơ sở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) ký kết giao ước thi đua.

Thông qua đợt thi đua nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Thanh niên Quân đội, cổ vũ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó chính ủy Lữ đoàn trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026.

Dịp này, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 khen thưởng 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026.