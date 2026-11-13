Tuổi trẻ Lữ đoàn 146 phát động thi đua cao điểm “Thanh niên quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”

Chiều 13-11, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội (8-2-1952 - 8-2-2027) với chủ đề “Thanh niên quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”. Đại tá Nguyễn Văn Tạo - Phó Chính ủy lữ đoàn dự, chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Văn Tạo phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 15-11-2026 đến hết tháng 1-2027, tập trung vào các nội dung: Chính trị, tư tưởng tốt, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” thời kỳ mới; thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số hiệu quả nhất; chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Tạo đề nghị tổ chức đoàn và tuổi trẻ lữ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng đảo, điểm đảo; xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua.

Dịp này, các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ lữ đoàn thi đua lập thành tích, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; quyết tâm bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống.

* Cùng ngày, Lữ đoàn 146 tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nâng loại lương đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Dịp này, toàn lữ đoàn có 13 quân nhân chuyên nghiệp được nâng loại lương theo quy định, trong đó có 5 cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Thủ trưởng lữ đoàn trao quyết định nâng loại lương cho quân nhân chuyên nghiệp.