Tuổi trẻ lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ xã Đồng Dương xây dựng tuyến đường điện năng lượng mặt trời và trồng hoa Quỳnh Liên tại thôn Bình An. Ảnh: HIỀN VI

Phát huy tinh thần xung kích

Cụ thể hóa nội dung “trách nhiệm với cộng đồng”, Đoàn xã Đồng Dương triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trước đây, đường điện qua thôn Bình An đến di tích Phật viện Đồng Dương xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. Do đó, Đoàn xã huy động hơn 100 đoàn viên, thanh niên lắp đặt 54 đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường dài 1,5km tại đây.

Sau đó, thanh niên xã tiếp tục trồng 200 cây hoa quỳnh liên dọc theo tuyến đường dài 500m nối từ thôn Bình An đến khu di tích Phật viện Đồng Dương, tổng nguồn kinh phí hơn 65 triệu đồng, tạo nên diện mạo cảnh quan khang trang, xanh mát.

Phó Bí thư Đoàn xã Đồng Dương Bùi Nguyễn Hiền Vi cho biết, bên cạnh chung tay xây dựng nông thôn mới, đơn vị chú trọng hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Vừa qua, Đoàn xã thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp với 17 thành viên. Trong lộ trình sắp tới, đơn vị sẽ phát huy vai trò cầu nối mở các lớp tập huấn chuyên sâu, trang bị kiến thức quản trị và hỗ trợ nguồn lực cho các dự án sản xuất khả thi của các thành viên.

Trước đó, Đoàn xã tổ chức các hoạt động tình nguyện và tặng 1 máy xay gạo cho anh Hồ Văn Tuyên (xã Trà Tập); tặng đàn gà giống cho thanh niên tại xã Phước Hiệp.

Tương tự, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được Đoàn xã Thăng An lan tỏa sâu rộng qua việc xây dựng thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Mới đây, Đoàn xã huy động đoàn viên xây dựng sân thể dục - thể thao ngoài trời tại khu đất trống cạnh nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Tịnh. Công trình có tổng kinh phí 42 triệu đồng, góp phần tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho người dân.

Tuổi trẻ xã Thăng An xây dựng khu sinh hoạt công cộng tại thôn Bình Tịnh. Ảnh: PHẠM DIỆU

Trước đó, tuổi trẻ xã Thăng An lắp 55 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường dài 1,8km, kết hợp trồng mới 150 cây hoa tường vi tại thôn Bình An. Tổng kinh phí thực hiện công trình 700 triệu đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Đoàn xã Thăng An Phạm Thị Diệu chia sẻ, song hành với nhiệm vụ kiến thiết hạ tầng nông thôn mới, Đoàn xã luôn dành sự quan tâm đến nhu cầu phát triển kinh tế của thanh niên trên địa bàn. Vừa qua, Đoàn xã hỗ trợ heo giống cho anh Vũ Đình Đa để phát triển chăn nuôi và tặng máy ép giúp anh Lê Quốc Long nâng cao năng suất chế biến nông sản.

Thời gian tới, Đoàn xã Thăng An tiếp tục chủ động tranh thủ các nguồn vốn từ chương trình nông thôn mới nhằm nhân rộng thêm nhiều công trình thanh niên thiết thực đến từng khu dân cư.

Lan tỏa việc tốt vì cộng đồng

Phong trào “3 trách nhiệm” còn được khẳng định qua trách nhiệm với bản thân trong việc không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm với công việc qua tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trẻ.

Anh Ông Văn Tùng, Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ là điển hình phát huy trí tuệ, năng lực chuyên môn nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số phục vụ sự phát triển của địa phương.

Trước đây, khi làm Bí thư Đoàn phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ cũ), anh Tùng thực hiện nhiều phần việc liên quan đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em khó khăn và kiến tạo nhiều công trình thanh niên ý nghĩa. Gần đây, anh xuất sắc đoạt giải C tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2026 do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Anh Ông Văn Tùng, Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ đoạt giải C tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: NVCC

Vận dụng thế mạnh công nghệ vào thực tiễn công tác, anh Tùng thành lập mô hình “Đội thanh niên tiên phong pháp luật số”. Đội hình chuyên trách này đã biên tập và sản xuất nhiều loạt video ngắn, ấn phẩm đồ họa trực quan về tuyên truyền pháp luật và đăng tải hơn 100 tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, dễ hiểu.

Cùng với đó, anh khởi xướng trào lưu “Vì một Cẩm Lệ xanh” trên không gian mạng, kêu gọi các chi đoàn thực hiện những thước phim ngắn phản ánh quá trình đoàn viên ra quân xóa bỏ các điểm ô nhiễm môi trường. Đến nay, các chi đoàn đã xử lý hơn 30 điểm ô nhiễm. Những đoạn video ghi lại hình ảnh lao động hăng say ấy sau khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook đã thu hút hàng nghìn lượt xem, nhận về nhiều lượt bình luận tích cực cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân cho biết, phong trào “3 trách nhiệm” triển khai trên địa bàn thành phố góp phần quan trọng trong việc rèn giũa, hình thành lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ chuyên môn cao và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn gắn kết nội dung phong trào tình nguyện với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những phần việc cụ thể, tránh hình thức.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mạnh dạn giao phó những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ thử sức và khẳng định năng lực. Đồng thời ban hành cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những sáng kiến cải tiến, mô hình tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.