Được thực hiện với sự tham gia của sinh viên và các câu lạc bộ nghệ thuật thuộc Trường, MV “Văn hóa Việt” là sự kết hợp giữa những chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật hiện đại. Thông qua âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hình ảnh, MV tái hiện những sắc màu văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam, gửi gắm thông điệp về sự trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và tiếp nối những giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

MV được ghi hình tại ba địa điểm mang những dấu ấn văn hóa và giáo dục đặc trưng của Hà Nội, gồm: Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và trường ĐH Ngoại thương. Sự kết hợp giữa không gian di sản, không gian trưng bày văn hóa và môi trường đại học đã tạo nên những khung hình giàu ý nghĩa, thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị được trao truyền qua các thế hệ với sức sáng tạo của người trẻ hôm nay.

MV "Văn hóa Việt" được thực hiện bởi tuổi trẻ Ngoại thương.

Một trong những điểm nhấn của MV là sự hội tụ của các câu lạc bộ thuộc Khối Biểu diễn của trường ĐH Ngoại thương. Mỗi nhóm nghệ thuật mang đến một màu sắc biểu đạt riêng, cùng góp phần tạo nên một sản phẩm nghệ thuật đa dạng, trẻ trung nhưng vẫn đề cao những giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, MV còn ghi dấu sự kết nối của sinh viên Ngoại thương tại hai miền Nam – Bắc với sự góp mặt của những gương mặt sinh viên nổi bật: Lê Phương Nghi - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, gương mặt đến từ Beauty & Charm tại Phân hiệu trường ĐH Ngoại thương ở TP. Hồ Chí Minh; Cựu sinh viên Lê Phương Quyên - Top 10 Miss World Vietnam, gương mặt đến từ Beauty & Charm Hà Nội; và sinh viên Vũ Minh Tiến - Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026. Sự đồng hành của các gương mặt trẻ góp phần thể hiện tinh thần gắn kết, năng động và sáng tạo của cộng đồng sinh viên Ngoại Thương trên cả nước.

Sinh viên Lê Phương Nghi - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, gương mặt đến từ Beauty & Charm tại Phân hiệu trường ĐH Ngoại thương ở TP. HCM tham gia cùng quá trình thực hiện MV.

Không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, MV “Văn hóa Việt” còn gửi gắm góc nhìn của thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tiếp cận văn hóa truyền thống bằng những hình thức sáng tạo, gần gũi với giới trẻ góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống hôm nay, đồng thời khẳng định rằng bản sắc văn hóa chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin hội nhập và vươn ra thế giới.

Cựu sinh viên Lê Phương Quyên - Top 10 Miss World Vietnam.

Sinh viên Vũ Minh Tiến - Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2026 (mặc áo đỏ, đứng giữa hàng thứ hai) tham gia thực hiện MV ý nghĩa.

Tuổi trẻ trường ĐH Ngoại thương mong muốn truyền tải thông điệp: Hội nhập với thế giới không có nghĩa là hòa tan bản sắc; càng vươn xa, mỗi người trẻ Việt Nam càng cần hiểu, trân trọng và tự hào về những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Tình yêu quê hương, đất nước không chỉ được thể hiện qua nhận thức mà còn có thể bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ việc tìm hiểu, gìn giữ đến chủ động sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam. Dù mới đăng tải trong chưa đầy 1 giờ, MV đã nhận hàng nghìn lượt xem và tương tác.

Cảnh quay tại Bảo tàng Hà Nội.

Từ một MV nghệ thuật đến những hoạt động trải nghiệm văn hóa, điểm chung nằm ở việc người trẻ trở thành người trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp nhận và tái hiện các giá trị truyền thống. Trong bối cảnh sinh viên ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nền văn hóa khác, việc hiểu những giá trị văn hóa của chính mình cũng trở thành một phần của quá trình hội nhập. Với “Văn hóa Việt”, câu chuyện ấy được kể bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật và sự tham gia của những người trẻ.