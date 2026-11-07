Tuổi trẻ Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào 'Gieo mầm sống, rạng sắc hoa' chào Festival Hoa Đà Lạt

Tuổi trẻ phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn

Những công trình xanh từ sức trẻ

Tại khu vực biển Cam Bình, phường Phước Hội, đoàn viên, thanh niên Đoàn phường phối hợp tổ chức trồng 100 cây phi lao. Giữa vùng biển đầy nắng gió, những cây xanh được vun trồng góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thêm mảng xanh ven biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

Không chỉ là hoạt động trồng cây hưởng ứng Festival Hoa, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuổi trẻ Phước Hội tham gia trồng cây phi lao hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Ở xã Lương Sơn, phong trào cũng được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi. Tuổi trẻ địa phương đã trồng hơn 200 cây hoa, cây xanh tại khuôn viên Đảng ủy xã; đồng thời, xây dựng, chăm sóc các tuyến đường hoa, công trình thanh niên và tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuổi trẻ Phan Thiết hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026 với mô hình mỗi đoàn viên một bông hoa, mỗi cơ sở đoàn một công trình xanh

Từ khuôn viên cơ quan đến những tuyến đường dân cư, mỗi phần việc góp thêm màu xanh cho cảnh quan, khơi dậy ý thức trách nhiệm với môi trường sống. Đáng chú ý, sự tham gia của thiếu nhi cùng đoàn viên, thanh niên đã tạo nên không khí hưởng ứng sôi nổi, giúp các em hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn môi trường từ những việc làm nhỏ.

Tuổi trẻ Tánh Linh phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tổ chức trồng 500 cây keo xây dựng cảnh quan thiên nhiên

Trong khi đó, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh triển khai công trình vườn hoa thanh niên trồng hơn 500 cây hoa ngọc thảo, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Những chậu hoa đang dần hình thành không chỉ làm đẹp khuôn viên cơ quan mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong hưởng ứng Festival.

Những chậu hoa được trồng không chỉ làm đẹp khuôn viên cơ quan mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ UBND tỉnh trong hưởng ứng Festival

Chị Nguyễn Ý Nhi, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cho biết, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Theo đó, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng bằng những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vệ sinh, chăm sóc khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trồng thêm các vườn hoa tại trụ sở.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh triển khai công trình vườn hoa thanh niên

Theo chị Ý Nhi, bên cạnh việc trực tiếp tham gia chỉnh trang cảnh quan, đoàn viên, thanh niên còn phát huy vai trò trên không gian mạng, tích cực đăng tải hình ảnh, chia sẻ thông tin về Festival Hoa, giới thiệu những danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch nổi tiếng của Đà Lạt.

Hoạt động này cũng gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng đến đông đảo người dân, du khách.

Lan tỏa phong trào, góp sắc cho mùa Festival

Phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa” được Tỉnh Đoàn triển khai rộng khắp, tạo đợt thi đua trong đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”.

Tuổi trẻ Tà Hine sôi nổi hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa"

Theo kế hoạch, phong trào được phát động đồng loạt vào ngày 25/10, triển khai đến hết ngày 31/12/2026, trong đó, cao điểm từ ngày 15 - 19/12/2026. Tỉnh Đoàn đặt mục tiêu 100% cơ sở Đoàn đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình, phần việc trồng hoa, cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, vườn hoa, bồn hoa hoặc tạo không gian xanh phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động được định hướng theo phương châm “Một ngày ra quân - Một công trình cụ thể - Một sản phẩm nhìn thấy được”. Thay vì chỉ tổ chức những đợt ra quân mang tính thời điểm, các cơ sở Đoàn được khuyến khích lựa chọn những công trình có khả năng duy trì lâu dài, phân công lực lượng chăm sóc, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả cả trước và sau Festival.

Tuổi trẻ phường Xuân Hương - Đà Lạt trồng cây, hoa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Phong trào còn chú trọng các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khu dân cư, trường học, công viên và những không gian công cộng. Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi được vận động tham gia ít nhất một việc làm thiết thực vì môi trường và cảnh quan, từ đó hình thành thói quen giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Một điểm nhấn khác là phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng. Thông qua facebook, zalo, tiktok và các nền tảng số, các cơ sở Đoàn được khuyến khích xây dựng video ngắn, hình ảnh, câu chuyện đẹp về công trình thanh niên, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.

Những sản phẩm truyền thông gần gũi, sinh động không chỉ giới thiệu hoạt động hưởng ứng Festival mà còn góp phần quảng bá điểm đến, khơi gợi sự quan tâm của du khách.

Đoàn viên phường Lang Biang - Đà Lạt cùng các đơn vị trên địa bàn trồng cây, hoa trang trí tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp chào mừng lễ hội

Phong trào hướng đến sự tham gia của cộng đồng, để những tuyến đường hoa, không gian xanh không chỉ mang dấu ấn của đoàn viên, thanh niên mà còn trở thành nơi người dân cùng chăm sóc, gìn giữ. Khi mỗi công trình có sự đồng hành của địa phương và người dân, hiệu quả mang lại sẽ không chỉ thể hiện ở cảnh quan được cải thiện mà còn ở ý thức trách nhiệm chung đối với môi trường sống.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI đang đến gần và tuổi trẻ Lâm Đồng tích cực góp thêm những sắc màu riêng cho ngày hội. Những mầm xanh được vun trồng hôm nay không chỉ làm đẹp cảnh quan đón Festival mà còn gửi gắm tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương và khát vọng xây dựng Lâm Đồng ngày càng xanh, đẹp, văn minh, thân thiện.