Tuổi trẻ Kiểm toán nhà nước tiên phong trong phòng, chống tác hại thuốc lá

Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Thị Quỳnh Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: N.LỘC

Chiều 03/11, tại Hà Nội, KTNN phối hợp với Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Thanh niên Kiểm toán nhà nước chung tay phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2026”.

Tham dự Hội thảo có các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Minh - Tổng Biên tập Báo Kiểm toán; Mai Hải Đường - Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán; Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ThS. Lê Thanh Hà - Phòng Truyền thông và huy động nguồn lực, Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Bí thư, gần 100 đoàn viên thanh niên các Chi đoàn trực thuộc KTNN và hơn 100 sinh viên, đoàn viên ưu tú của Trường Đại học Lao động xã hội.

Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Mai Hải Đường trình bày tham luận. Ảnh: N.LỘC

Bắt đầu từ nhận thức đúng, hành động cụ thể và sự gương mẫu của từng cán bộ, đoàn viên

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Thị Quỳnh Minh cho biết, thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và gây ra những tổn thất không nhỏ cho gia đình, xã hội. Đáng chú ý, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với những hình thức quảng bá mới đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tuyên truyền, phòng ngừa, nhất là trong giới trẻ.

Phòng, chống tác hại thuốc lá không chỉ là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đối với KTNN, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan chuyên nghiệp, văn minh.

“Trong công tác này, thanh niên cần phát huy vai trò xung kích, tiên phong, không chỉ chủ động nói không với thuốc lá mà còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân cùng thực hiện. Mỗi đoàn viên cần trở thành một tuyên truyền viên, một tấm gương trong xây dựng lối sống lành mạnh và môi trường làm việc không khói thuốc” - Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Thị Quỳnh Minh nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: N.LỘC

Để Hội thảo đạt được mục tiêu thiết thực, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cá nhân, cộng đồng và môi trường làm việc.

Thứ hai, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị; đề xuất giải pháp xây dựng môi trường công sở không khói thuốc.

Thứ ba, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ số, truyền thông nội bộ để nâng cao hiệu quả lan tỏa thông điệp.

Thứ tư, đề xuất các sáng kiến, mô hình thiết thực, có tính khả thi nhằm duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành Kiểm toán nhà nước.

“Tôi mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị” - Tổng Biên tập Báo Kiểm toán đề nghị.

Theo Tổng Biên tập Báo Kiểm toán, phòng, chống tác hại thuốc lá là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay và ý thức tự giác của mỗi người. Một môi trường không khói thuốc không chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ nhận thức đúng, hành động cụ thể và sự gương mẫu của từng cán bộ, đoàn viên.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo, tuổi trẻ KTNN sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường công sở văn minh, lành mạnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng” - Tổng Biên tập Báo Kiểm toán bày tỏ.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: N.LỘC

Nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên Báo Kiểm toán

Tham luận tại Hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Mai Hải Đường cho biết, với vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN, Báo Kiểm toán xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá là nội dung cần được quan tâm triển khai thường xuyên.

Những năm qua, Báo Kiểm toán đã phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế (nay là Quỹ Phòng bệnh) tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực về phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung phong phú, hình thức triển khai đa dạng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua việc đăng tải thường xuyên các tin, bài, chuyên đề trên Báo Kiểm toán.

Năm 2025, Báo Kiểm toán đã thực hiện, đăng tải gần 200 tin, bài; trong 9 tháng đầu năm 2026 Báo đã thực hiện 244 tin, bài tuyên truyền về các quy định, chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các hoạt động, các mô hình, cách làm hay của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bà Nguyễn Thị Thu Trung - Giảng viên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN - trình bày tham luận: “Nhà trường không khói thuốc - Thanh niên tiên phong hành động”. Ảnh: N.LỘC

Đặc biệt, Báo Kiểm toán chú trọng phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, (nay là Quỹ Phòng bệnh) tổ chức các chương trình tuyên truyền có nội dung chuyên sâu, tiêu biểu là các chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Chung tay xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc”, Tọa đàm “Giải mã sự hấp dẫn giả tạo của ngành công nghiệp thuốc lá”.

Năm 2025, Báo Kiểm toán cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo “Tuổi trẻ KTNN chung tay đẩy lùi hút thuốc lá nơi công sở”. Đặc biệt, lần đầu tiên Báo Kiểm toán tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Ý tưởng xây dựng môi trường không khói thuốc trong cơ quan KTNN”.

Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tham gia nhiệt tình, đông đảo của công chức, viên chức, người lao động KTNN, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Nhiều ý tưởng được gửi về thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tư duy sáng tạo, cách tiếp cận mới mẻ, gắn chặt với thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Ngành, góp phần làm phong phú thêm các giải pháp xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, không khói thuốc.

“Các hoạt động truyền thông của Báo luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và phối hợp của Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế). Đây là nguồn lực quan trọng giúp Báo Kiểm toán tiếp cận thông tin chuyên môn, kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền” - Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Mai Hải Đường nhấn mạnh.

Bà Bùi Khánh Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Kiểm toán - trình bày tham luận: “Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên Báo Kiểm toán trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc”.

Thông qua công tác tuyên truyền, Báo Kiểm toán đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành KTNN. Từ việc tiếp cận thông tin về những nguy cơ đối với sức khỏe, tác hại của hút thuốc thụ động và trách nhiệm bảo vệ môi trường làm việc chung, mỗi cá nhân có thêm cơ sở để nhìn nhận nghiêm túc hơn về thói quen sử dụng thuốc lá, ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về địa điểm cấm hút thuốc và tôn trọng quyền được làm việc trong môi trường không khói thuốc của đồng nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành KTNN thời gian tới, bà Mai Hải Đường cho biết, Báo Kiểm toán xác định một số định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, duy trì truyền thông thường xuyên, có trọng tâm, khắc phục tình trạng chỉ tập trung vào các đợt cao điểm hoặc ngày hưởng ứng. Nội dung tuyên truyền cần được xây dựng có kế hoạch, bám sát yêu cầu thực tiễn và những vấn đề đang đặt ra.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền theo hướng thiết thực, có tính định hướng hành vi. Bên cạnh phổ biến chính sách, pháp luật, cần tăng cường bài viết phân tích, phỏng vấn chuyên gia, phản ánh mô hình hiệu quả và những câu chuyện thực tế về cai nghiện thuốc lá. Đặc biệt chú trọng thông tin về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới.

Thứ ba, phát huy hiệu quả truyền thông đa nền tảng. Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh của báo chí truyền thống, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm truyền thông số, video, infographic và hình thức truyền tải trực quan để mở rộng khả năng tiếp cận, lan tỏa thông tin.

Thứ tư, tăng cường phối hợp trong toàn Ngành. Thời gian tới, Báo Kiểm toán mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các đơn vị chức năng, đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc trong cung cấp thông tin, xây dựng nội dung tuyên truyền, giới thiệu mô hình tốt và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Thứ năm, gắn truyền thông với tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả. Việc tuyên truyền cần song hành với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, ý thức tự giác của mỗi cá nhân và việc thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc. Hiệu quả truyền thông cần được đánh giá không chỉ qua số lượng hoạt động mà còn qua sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi và kết quả thực hiện tại từng đơn vị.

“Với trách nhiệm cơ quan ngôn luận của KTNN, Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục phát huy vai trò đơn vị đầu mối, cơ quan truyền thông chủ lực của KTNN trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, phát huy thế mạnh báo chí và nền tảng số; đồng thời tăng cường phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan để lan tỏa sâu rộng hơn nữa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá” - Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Mai Hải Đường khẳng định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.LỘC

Cũng tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Trung - Giảng viên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN - đã trình bày tham luận: “Nhà trường không khói thuốc - Thanh niên tiên phong hành động”; bà Bùi Khánh Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Kiểm toán - đã trình bày tham luận: “Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên Báo Kiểm toán trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc”./.