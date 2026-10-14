Tuổi trẻ Khương Đình làm đẹp không gian sống bằng tranh tường bích họa

Công trình góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Khương Đình trao tặng công trình tranh tường bích họa tại ngõ 133 đường Nguyễn Trãi, tổ dân phố 36, phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Với diện tích tranh khoảng 320m², công trình được xây dựng từ ý tưởng tái hiện hình ảnh phường Khương Đình thu nhỏ, mang đến diện mạo mới cho không gian sinh hoạt của khu dân cư. Những mảng tường cũ kỹ, đơn điệu được thay thế bằng các bức tranh sinh động, truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, nét đẹp văn hóa Thủ đô và ý thức bảo vệ môi trường.

Đây là công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, công trình còn hướng tới nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ mỹ quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Với diện tích tranh khoảng 320m², công trình được xây dựng từ ý tưởng tái hiện hình ảnh phường Khương Đình thu nhỏ, mang đến diện mạo mới cho không gian sinh hoạt của khu dân cư. Ảnh: Hồng Thái

Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Khương Đình Nguyễn Trung Hiếu cho biết, công trình là kết quả của tinh thần tiên phong, sáng tạo và sự chung sức của đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân tổ dân phố 36. Hơn 40 đoàn viên, thanh niên đã tham gia thực hiện công trình với kinh phí xã hội hóa 60 triệu đồng.

Đây là công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Khương Đình đối với cộng đồng. Ảnh: Hồng Thái

Tại chương trình, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Khương Đình đã thực hiện nghi thức trao tặng công trình cho tổ dân phố 36. Đại diện tổ chức Đoàn, Hội bày tỏ mong muốn cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và nhân dân tiếp tục phối hợp giữ gìn, bảo vệ công trình, để những bức tranh luôn phát huy giá trị thẩm mỹ, văn hóa trong không gian sinh hoạt chung.

Việc bàn giao công trình cũng đặt ra trách nhiệm duy trì, bảo vệ thành quả chung. Khi người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, những bức tranh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn trở thành lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ diện mạo khu dân cư.

Hội Liên hiệp Thanh niên phường Khương Đình tổ chức Hội nghị kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Ảnh: Hồng Thái

Tối cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Khương Đình đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đó, tuổi trẻ phường Khương Đình tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích cực tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Khương Đình và Phương Liệt tổ chức giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Ảnh: KĐ

Hội nghị là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. Thông qua các hoạt động thiết thực, trong đó có công trình tranh tường bích họa tại tổ dân phố 36, tuổi trẻ Khương Đình tiếp tục khẳng định quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện, góp sức xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp.