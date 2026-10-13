Tuổi trẻ KĐN chung tay xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp

Tại GDC PM, tuổi trẻ KĐN phối hợp với cán bộ, công nhân viên (CBCNV) triển khai tổng vệ sinh khu vực làm việc, thu gom vật tư và chất thải phát sinh sau BDSC, sắp xếp dụng cụ, vật tư đúng vị trí, làm sạch các khu vực sản xuất và khu vực phụ trợ.

CBCNV KĐN triển khai tổng vệ sinh khu vực làm việc, thu gom vật tư và chất thải phát sinh sau BDSC GDC PM.

Các phần việc được thực hiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm vệ sinh công nghiệp, đồng thời góp phần duy trì nề nếp thực hành 5S tại GDC PM. Qua đó, những yêu cầu về kỷ luật lao động được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tổng vệ sinh sau BDSC, chương trình hướng đến nâng cao ý thức tự giác thực hành 5S trong công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động được khuyến khích chủ động giữ gìn khu vực làm việc, sử dụng vật tư tiết kiệm, sắp xếp dụng cụ khoa học và kịp thời nhận diện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động.

Chương trình hướng đến nâng cao ý thức tự giác thực hành 5S trong công việc hằng ngày.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ KĐN tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đồng hành cùng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa đoàn viên thanh niên và CBCNV, từng bước lan tỏa văn hóa 5S, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, an toàn và hiệu quả tại các công trình khí của KĐN.