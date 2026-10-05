Tuổi trẻ hướng về biên giới, biển, đảo

Đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ tham quan nhà truyền thống tại Khu Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển - Bến Lộc An. Ảnh: Quang Tiến

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tham quan nhà truyền thống tại Khu Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển - Bến Lộc An. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tại Đồn Biên phòng Phước Thuận, chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, điểm nhấn của chương trình là nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và công tác biên phòng trong tình hình mới. Thông qua những thông tin được truyền đạt, đoàn viên, hội viên, thanh niên có thêm kiến thức về biển, đảo, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Linh Xuân đã trao tặng các phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, động viên đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Chương trình còn là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận.