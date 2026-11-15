Tuổi trẻ Học viện Hải quân phát động thi đua cao điểm “Thanh niên quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thanh niên quân đội và Ban Thanh niên quân đội (8-2-1952 - 8-2-2027), trong hai ngày 14 và 15-11, các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Học viện Hải quân đồng loạt tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Thanh niên quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”.

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 phát động thi đua.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15-11-2026 đến hết tháng 1-2027, tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 tiên phong quyết thắng” với 3 nội dung trọng tâm: Tiên phong xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới; tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của học viện.

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 3 ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua là dịp để tuổi trẻ Học viện Hải quân phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên quân đội, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến; cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, hiệu quả trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.