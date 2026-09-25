Tuổi trẻ Hoàng Mai xung kích trong chuyển đổi số và phục vụ nhân dân

Năm học 2025 - 2026 và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Hội đồng Đội và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàng Mai đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Điểm sáng là tinh thần hướng về cơ sở, lựa chọn những việc gần gũi với đời sống người dân. Các điểm sinh hoạt hè, Sân chơi cuối tuần, Giải bóng đá thiếu niên – nhi đồng, giáo dục kỹ năng... đã tạo môi trường cho các em vui chơi, giao lưu, rèn luyện. Nội dung phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại giúp các em thêm kiến thức tự bảo vệ mình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Với trên 2.000 lượt đoàn viên tham gia Tiếp sức mùa thi, tuổi trẻ phường đã thể hiện trách nhiệm, chia sẻ với các thí sinh và gia đình. Sự tham gia hỗ trợ chiến dịch "45 ngày đêm số hóa, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai" cho thấy tổ chức Đoàn và thanh thiếu niên đã chủ động gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ địa phương.

Lực lượng trẻ cùng các đoàn thể rà soát, làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai với gần 30.000 ô thửa; làm sạch dữ liệu đảng viên, căn cước công dân…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh trao thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Về phía các nhà trường đã cho học sinh tiếp cận chuyển đổi số. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh: “Chúng ta phải tập trung chuyển đổi số hết sức quyết liệt chính từ trong nhà trường để mai đây có công dân số. Giáo dục phường Hoàng Mai được đánh giá là top đầu nhưng ngoài kiến thức thì phải gắn với thời đại, kinh tế số và chuyển đổi số trong chính cuộc sống, sinh hoạt, học tập”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Công Hiệp khen thưởng cho các tập thể xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Đối với công tác Đội, các chuyên đề "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng", Hành trình về địa chỉ đỏ, Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn, hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội đã giáo dục các em về truyền thống, lòng nhân ái.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026. Ảnh: Trần Oanh.

Bước vào năm học 2026 - 2027 và những tháng cuối năm 2026, việc đổi mới, sáng tạo các hoạt động; nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống; tập trung xây dựng môi trường để thiếu nhi phát triển toàn diện tiếp tục được đặt ra. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xét kết nạp.

Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Nguyễn Mậu Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Trần Oanh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Nguyễn Mậu Thành khẳng định sẽ cụ thể hóa thành những phần việc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trí tuệ số của tuổi trẻ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.