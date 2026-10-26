Tuổi trẻ Hoàng Liệt phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong các hoạt động

“Mới đây, tại Ngày hội hiến máu tình nguyện, toàn phường đã thu về 486 đơn vị máu. Trong đó, lực lượng thanh niên Hoàng Liệt đóng góp 350 đơn vị máu, chiếm 72% tổng số lượng tiếp nhận”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bùi Duy Khanh chia sẻ.

Đoàn phường Hoàng Liệt hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức Đại hội Liên đội, định hướng hoạt động trong năm học. Ảnh TA

Ngoài ra, Đoàn phường đã cử hàng chục thanh niên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tham gia khâu chuẩn bị, túc trực suốt ngày hội để hướng dẫn kê khai, phân luồng, dọn dẹp, giúp ngày hội diễn ra an toàn.

Không dừng lại ở các hoạt động phong trào bề nổi, thành niên phường Hoàng Liệt đang dịch chuyển trọng tâm sang tư duy công nghệ và kỹ năng số cho khoảng 15.000 thiếu nhi, thiếu niên trên địa bàn. Các phong trào "Đội viên thời đại số - Làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai" hay "Lan tỏa việc tốt, gieo mầm yêu thương" định hướng thực chất nhằm rèn luyện bản lĩnh cho các đội viên ngay từ ghế nhà trường.

Hiện Đoàn phường Hoàng Liệt đang hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức Đại hội Liên đội, định hướng hoạt động trong năm học, phấn đấu xây dựng nhiều trường học có thành tích dạy và học, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Không chỉ làm tốt các phong trào do cấp ủy, MTTQ phường phát động, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hoàng Liệt còn tích cực tham gia các hoạt động do Thành đoàn Hà Nội chủ trì, tiêu biểu là Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2026 tại xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng. Điểm nhấn của chiến dịch là công trình thanh niên "Thanh niên chung tay xây dựng con đường quê hương" với giá trị dự kiến từ 100 triệu - 120 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt Nguyễn Viết Cửu, hiện toàn phường có 27 chi hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với 2.368 hội viên, được thành lập tại các tổ dân phố, trường học và cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các chi hội đều xây dựng các hoạt động phù hợp, sáng tạo, thể hiện vai trò xung kích được cấp ủy ghi nhận.

Ghi nhận những nỗ lực bứt phá của thanh niên phường Hoàng Liệt, Thành đoàn Hà Nội vừa trao Bằng khen cho 2 tập thể (Hội đồng Đội phường Hoàng Liệt, Liên đội Trường THCS Linh Đàm) và 2 cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua.