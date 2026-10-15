Tuổi trẻ Hoàn Kiếm tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Buổi lễ là dịp để thế hệ trẻ ôn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Hội, đồng thời khẳng định khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo phường Hoàn Kiếm; đại biểu các đơn vị kết nghĩa, Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thanh Tú - Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN VN phường khẳng định ngày 15/10/1956 là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam, có vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Đặng Thanh Tú - Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN VN phường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển, khẳng định vai trò trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc đến thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sáng tạo; đi đầu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam và Đảng ủy phường Hoàn Kiếm trao bằng khen tặng Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 70 ngày cao điểm lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

“Truyền thống 70 năm vẻ vang ấy là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm đối với mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên hôm nay: phải tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, đồng chí Đặng Thanh Tú nhấn mạnh.

Đổi mới hoạt động Hội, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ của địa phương

Đối với tuổi trẻ Hoàn Kiếm, đồng chí Đặng Thanh Tú cho biết, các thế hệ thanh niên trên địa bàn luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Với đặc thù là địa bàn trung tâm của Thủ đô nghìn năm văn hiến, thanh niên Hoàn Kiếm ý thức sâu sắc trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển cộng đồng và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh.

Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ VN phường Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam phường. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Trước yêu cầu đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động ở cơ sở, công tác Hội và phong trào thanh niên phường đứng trước những nhiệm vụ mới. Theo đồng chí Đặng Thanh Tú, điều này đòi hỏi tổ chức Hội phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đoàn kết, tập hợp thanh niên; lấy nhu cầu chính đáng của thanh niên làm cơ sở triển khai phong trào, lấy hiệu quả thực tiễn và những đóng góp cho cộng đồng làm thước đo chất lượng hoạt động.

Trên tinh thần đó, tuổi trẻ Hoàn Kiếm tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, gắn công tác Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề người dân quan tâm. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp; hiến máu tình nguyện; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động chuyển đổi số.

“Mỗi công trình, phần việc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của thanh niên cùng lòng nhân ái và sự sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ”, đồng chí Đặng Thanh Tú chia sẻ.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, thanh niên Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên không chỉ trực tiếp tham gia hoạt động tình nguyện mà còn là một tuyên truyền viên, một đại sứ lan tỏa lối sống đẹp, ứng xử văn minh và hình ảnh thanh niên Thủ đô thanh lịch, trách nhiệm.

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Trong tiến trình chuyển đổi số, tuổi trẻ phường tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào đời sống và hưởng ứng các phong trào đổi mới sáng tạo. Đồng chí Đặng Thanh Tú nhấn mạnh: “Thanh niên không chỉ là người thụ hưởng thành quả chuyển đổi số mà phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong tiếp cận công nghệ, làm chủ tri thức mới và đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn”.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu và phát triển kỹ năng tiếp tục được quan tâm, đổi mới về phương thức tổ chức và đối tượng thụ hưởng, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, khẳng định bản thân; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên ngoài tổ chức Đoàn, Hội.

Đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Đặng Thanh Tú cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Hoàn Kiếm; đồng thời ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trên, cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trên địa bàn.

Thay mặt tuổi trẻ Hoàn Kiếm, đồng chí Đặng Thanh Tú trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đã góp phần xây dựng phong trào thanh niên Hoàn Kiếm ngày càng phát triển.

Biến niềm tự hào thành hành động cụ thể

Nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Đặng Thanh Tú cho rằng đây không chỉ là dịp tự hào về chặng đường đã qua mà còn là lời nhắc nhở mỗi người trẻ về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.

Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Hoàn Kiếm tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tình nguyện; biến niềm tự hào thành hành động, biến khát vọng thành những việc làm cụ thể, thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của quê hương, đất nước.

“Hãy để tinh thần ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành động lực trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến. Hãy để màu áo thanh niên hiện diện ở những nơi cần sức trẻ, trong những công việc cần sự tận tâm, tại những hoàn cảnh cần sẻ chia; để mỗi hành động đẹp góp phần lan tỏa niềm tin, lòng nhân ái và trách nhiệm trong xã hội”, đồng chí Đặng Thanh Tú kêu gọi.

Với niềm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ Hoàn Kiếm, đồng chí bày tỏ tin tưởng thế hệ thanh niên hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng cống hiến vì tương lai đất nước.

Đại diện Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm trao quyết định thành lập 3 câu lạc bộ trực thuộc Hội. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Tại buổi lễ, Hội LHTN phường Hoàn Kiếm trao quyết định, ra mắt 3 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc mới, gồm: CLB thanh niên khuyết tật, CLB nhạc cụ dân tộc, CLB truyền thông tổ chức sự kiện; đồng thời, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Viêt Nam)

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Cuộc thi “Giai điệu Hoàn Kiếm - Sắc màu tuổi trẻ” với chủ đề: “70 năm - Tự hào Thanh niên Việt Nam” được tổ chức với sự tranh tài của các đội thi. Các tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều hình thức thể hiện, tập trung thể hiện chặng đường 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của Hội; qua đó lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến của thanh niên trong thời đại mới.