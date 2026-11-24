Dự chương trình có Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Về phía lãnh đạo thành phố có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Lập; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên, các gương mặt tiêu biểu trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Lễ tuyên dương được tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên nông thôn trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương và nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Quy ghi nhận, đánh giá cao ý chí vượt khó, sự năng động, nhạy bén với thị trường của đội ngũ thanh niên nông thôn cả nước. Đồng chí nhấn mạnh, việc mạnh mẽ đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế bản địa không chỉ giúp các bạn trẻ khẳng định bản thân, nâng cao giá trị nông sản mà còn đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở cơ sở.

Văn nghệ chào mừng

43 gương thanh niên được vinh danh năm 2026 là những đại diện tiêu biểu cho sức trẻ và trí tuệ của thanh niên nông thôn Việt Nam. Danh sách tuyên dương thể hiện sự đa dạng về độ tuổi, thành phần dân tộc và địa bàn hoạt động với 25 nam và 18 nữ, độ tuổi trung bình là 32 tuổi.

Đáng chú ý, các cá nhân được biểu dương đến từ 7 dân tộc anh em gồm: Kinh, Tày, Thái, Mường, Hoa, Khmer và Cao Lan. Những con số này minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa sâu rộng của phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại khắp các vùng miền từ miền núi, trung du đến đồng bằng, hải đảo.

Các mô hình khởi nghiệp của 43 gương mặt tiêu biểu trải rộng trên nhiều lĩnh vực mũi nhọn của kinh tế nông thôn, từ sản xuất, chế biến nông sản, trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao đến thủ công mỹ nghệ, kinh doanh sản phẩm đặc trưng địa phương và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

Mỗi mô hình đều mang dấu ấn sáng tạo riêng, gắn chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh với nhu cầu thực tiễn của thị trường, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

43 gương thanh niên được vinh danh năm 2026

Xét theo phân hạng chất lượng sản phẩm OCOP, trong tổng số 43 hồ sơ được tuyên dương năm 2026 có 33 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 1 sản phẩm xuất sắc đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã theo dõi phóng sự phản ánh hành trình vượt khó, sáng tạo của các điển hình tiêu biểu, đồng thời trực tiếp giao lưu, lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ đại diện các gương nhận khen thưởng về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường tiêu thụ và liên kết chuỗi giá trị.

Nhiều cá nhân được vinh danh tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen vinh danh 43 gương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026. Hoạt động không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các cá nhân xuất sắc mà còn mở ra diễn đàn kết nối hiệu quả giữa thanh niên khởi nghiệp với các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và nguồn lực hỗ trợ.

Qua đó, góp phần hình thành hệ sinh thái đồng hành cùng thanh niên nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.