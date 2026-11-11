Tuổi trẻ Hải đoàn 42 tự hào truyền thống, vững bước tiên phong

Quang cảnh buổi lễ phát động

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết tâm cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Thanh niên Quân đội là chặng đường vẻ vang, được viết nên bằng ý chí kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bằng tinh thần không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội.

Tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ Hải đoàn 42 hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Thanh niên Quân đội – 75 năm tự hào tiếp bước”, Hải đoàn 42 tập trung đẩy mạnh chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đẩy mạnh phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự; tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Hải đoàn 42 gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Công Trọng, Phó Chính ủy Hải đoàn 42 phát biểu chỉ đạo buổi lễ phát động thi đua

Trung tá Nguyễn Công Trọng, Phó Chính ủy Hải đoàn 42 phát biểu nhấn mạnh, đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Thanh niên Quân đội.

Đồng thời cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn Hải đoàn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu thi đua; cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đợt thi đua cao điểm không chỉ là dịp để tuổi trẻ Hải đoàn 42 ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, đoàn viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Đại diện các tổ chức Đoàn ký kết giao ước thi đua

Với khí thế mới, quyết tâm mới, tuổi trẻ Hải đoàn 42 nguyện tiếp bước truyền thống Thanh niên Quân đội, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là lực lượng xung kích, tin cậy trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.