Tối 20/11, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh), tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên Anh”. Chương trình do Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tổ chức.

Sau lễ dâng hương, thắp nến tri ân, chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thực hiện tái hiện cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và tinh thần đấu tranh kiên cường của người đoàn viên thanh niên cộng sản qua các tiết mục ca, múa và sân khấu hóa. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, tại thôn Tân Bình, xã Việt Xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà nhân ái cho gia đình bà Trần Thị Em, thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Công trình góp phần chăm lo đời sống gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ.

Hướng tới kỷ niệm ngày hy sinh của người anh hùng, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên toàn tỉnh đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới”.

Nhiều diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động ngoại khóa được tổ chức, tập trung tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của Lý Tự Trọng. Các hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cùng với hoạt động giáo dục truyền thống, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ...

Tại xã Sơn Tiến, Chi đoàn Khe Cò ra mắt công trình “Đường cờ thanh niên - Tự hào tiếp bước Anh hùng Lý Tự Trọng”. Công trình góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo khang trang cho quê hương, đồng thời lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên.

Thông qua chuỗi hoạt động, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; cụ thể hóa lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước bằng những hành động thiết thực, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

.