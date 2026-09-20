Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về thanh thiếu nhi vùng biên

Ngày 20/9, tại xã Sơn Kim 2, Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động hướng về thanh thiếu nhi vùng biên nhằm góp phần cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới” giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội tỉnh phát động phong trào "Kế hoạch nhỏ” năm học 2026 - 2027, kêu gọi đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh tích cực tham gia gây quỹ, chung tay thực hiện chương trình "Vì đàn em vùng biên thân yêu”.

Nhiều phần quà được Tỉnh đoàn cùng các nhà tài trợ trao tặng cho Trường Tiểu học Sơn Kim 2.

Tại chương trình, 400 em thiếu nhi được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và trao tặng các túi quà an sinh.

Những phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với các em thiếu nhi ở địa bàn biên giới.

Các em thiếu nhi ở Trường Tiểu học Sơn Kim 2 còn được tham gia workshop "Trung thu yêu thương - Vầng trăng của em”. Trong không gian sáng tạo và đầy màu sắc, các em hào hứng tự tay trang trí, tạo nên những chiếc đèn Trung thu mang dấu ấn riêng. Hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui, không khí Trung thu ấm áp mà còn khơi dậy sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần gắn kết trong các em.

Cùng với chăm lo đời sống, sức khỏe, các đơn vị cũng trao tặng công trình khu vui chơi tại thôn Hạ Vàng (xã Sơn Kim 2). Công trình góp phần tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt và rèn luyện an toàn, lành mạnh, giúp các em có thêm điều kiện phát triển toàn diện.