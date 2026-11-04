Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tình yêu quê hương trên không gian số

Đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 4/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức phát động phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II. Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phong trào nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh quê hương trên không gian số.

Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” được triển khai nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh quê hương trên không gian số. Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một “đại sứ”, tích cực giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP và những câu chuyện đẹp về con người Hà Tĩnh đến với cộng đồng trong và ngoài nước.

Đại biểu theo dõi video clip giới thiệu về phong trào và cuộc thi.

Cùng với phát động phong trào, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II. Cuộc thi tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên và những người yêu mến Hà Tĩnh thể hiện tình cảm, niềm tự hào về quê hương thông qua các sản phẩm video sáng tạo. Qua đó, khuyến khích người trẻ ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và những trải nghiệm đặc sắc của Hà Tĩnh.

Clip quảng bá Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II, năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi video clip giới thiệu về phong trào và cuộc thi. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện tuổi trẻ thực hiện nghi thức phát động, chính thức khởi động hai hoạt động ý nghĩa.

Các đồng chí: Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu bấm nút phát động phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II.

Thông qua phong trào và cuộc thi, tuổi trẻ Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và thế mạnh truyền thông số, góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa hình ảnh quê hương giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn. Qua đó, chung tay thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh và con người Hà Tĩnh đến đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.