Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng tới Chủ tịch UBND tỉnh

Anh Trần Văn Mừng – Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Vũ Quang: Cần quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn – hội – đội trong tình hình mới

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức đoàn – hội – đội ở cơ sở đang từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ đoàn cũng đang nỗ lực thích ứng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các phong trào, hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi tại địa phương.

Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy việc bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn – hội – đội ở cơ sở vẫn còn một số khó khăn. Tại nhiều địa phương, lực lượng cán bộ chuyên trách còn mỏng, trong khi địa bàn hoạt động rộng hơn, khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, bố trí giáo viên làm tổng phụ trách đội tại các trường học sau sáp nhập cũng đặt ra những yêu cầu mới, cần có sự quan tâm, hướng dẫn và giải pháp phù hợp.

Thông qua hội nghị đối thoại sắp tới, tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành nghiên cứu giải pháp kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ đoàn – hội – đội phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ và tháo gỡ những vướng mắc trong bố trí giáo viên làm tổng phụ trách đội. Qua đó, tạo điều kiện để tổ chức đoàn – hội – đội ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò đồng hành, chăm lo và giáo dục thế hệ trẻ.

Anh Võ Minh Nhật – Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: Tích cực ứng dụng công nghệ số trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cơ sở

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã triển khai mô hình “Hành trình xanh - Sát cơ sở - Gỡ vướng mắc”, trực tiếp hỗ trợ các xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số lĩnh vực chuyên môn. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, Đoàn thanh niên UBND tỉnh đã thành lập Tổ tư vấn "Áo xanh - Đồng hành cùng cơ sở”, mở rộng sự tham gia của đoàn viên, thanh niên các sở, ngành trong hỗ trợ địa phương.

Qua quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy các xã, phường có nhu cầu lớn trong việc trao đổi, tham khảo và được hướng dẫn xử lý những tình huống nghiệp vụ mới, phức tạp. Trong đó, có những vướng mắc tương tự phát sinh ở nhiều địa phương, đặt ra yêu cầu cần có một kênh kết nối, chia sẻ thông tin và tài liệu nghiệp vụ thuận tiện, thống nhất hơn.

Thông qua hội nghị đối thoại sắp tới, tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm xây dựng nền tảng tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ trực tuyến, giúp cán bộ cấp xã thuận tiện kết nối với các cơ quan chuyên môn để trao đổi, tìm hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng hệ thống lưu trữ các tình huống nghiệp vụ thường gặp, kèm theo quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn giải quyết cụ thể, để cán bộ cơ sở có thể tra cứu, tham khảo khi gặp những vấn đề tương tự.

Anh Võ Nhật Quang – đại diện kênh Hà Tĩnh Review: Mong có thêm cơ hội phát huy sức sáng tạo của người trẻ trong quảng bá du lịch trên nền tảng số

Là một người trẻ hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tôi luôn mong muốn được góp sức quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh thông qua những video, câu chuyện và trải nghiệm gần gũi, chân thực, đặc biệt trên các nền tảng số như TikTok, Facebook.

Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên phong phú, các di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc cùng những nét ẩm thực riêng. Từ thực tiễn xây dựng nội dung trên kênh Hà Tĩnh Review, tôi nhận thấy những video giới thiệu điểm đến, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương có sức hút nhất định, nhất là đối với giới trẻ. Đây cũng là cơ hội để những người sáng tạo nội dung góp phần đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến gần hơn với du khách bằng những cách làm mới mẻ, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay.

Tôi kỳ vọng lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo thêm cơ hội để người trẻ tham gia các chương trình, chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch Hà Tĩnh; đồng thời khuyến khích tổ chức các cuộc thi, hoạt động sáng tạo nội dung số về văn hóa, du lịch địa phương. Tôi tin rằng, với sự đồng hành, định hướng và tạo điều kiện của các cấp, ngành, những người trẻ đam mê sáng tạo nội dung sẽ phát huy tốt hơn thế mạnh của mình, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh thân thiện, giàu bản sắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung – Chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh trầm hương Tâm Thành Phúc (xã Phúc Trạch): Phát huy vai trò người trẻ trong quảng bá văn hóa, làng nghề truyền thống

Từng có thời gian sinh sống, làm việc tại Hà Nội trước khi lựa chọn trở về quê lập nghiệp, tôi nhận thấy Hà Tĩnh có nhiều điều đặc biệt nhưng không phải ai cũng biết đến. Đó không chỉ là những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hay nét văn hóa truyền thống, mà còn là câu chuyện về con người, những làng nghề và nhịp sống bình dị mỗi ngày.

Với kênh TikTok “Làm Dâu Xứ Trầm”, tôi lựa chọn kể những câu chuyện chân thực về cuộc sống của một người trẻ trở về quê, về cây dó, nghề chế tác trầm hương truyền thống ở Phúc Trạch và những con người gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ. Tôi tin rằng, quảng bá quê hương không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thước phim hoành tráng; đôi khi, chỉ một câu chuyện đủ chân thật cũng có thể khơi gợi sự tò mò, yêu mến và mong muốn tìm hiểu của người xem.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục khai thác sâu hơn những câu chuyện về văn hóa, làng nghề, con người và những điểm đến đặc trưng của Hà Tĩnh; đồng thời học hỏi, ứng dụng công nghệ số để xây dựng nội dung hấp dẫn, có chiều sâu và tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Tôi cũng kỳ vọng người trẻ có thêm cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề và hỗ trợ phát triển kinh tế tại địa phương.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 16/10, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường. Với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”, hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và ứng dụng công nghệ số, qua đó tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò, sức sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.