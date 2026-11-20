Chương trình do Chi đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM phối hợp với Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo tổ chức.

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Trần Minh Trí, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, chia sẻ: “Côn Đảo là vùng đất cách mạng anh hùng, nơi nhiều chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Được góp một phần nhỏ chăm lo cho người dân và các em học sinh trên mảnh đất này cũng là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh”.

Ban tổ chức trao tặng mô hình “Em nuôi của Đoàn”. Ảnh: QUANG VŨ

Điểm nhấn của chương trình là các công trình, phần việc thanh niên hướng đến nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Trong đó, mô hình “Em nuôi của Đoàn” có kinh phí 20 triệu đồng, hỗ trợ 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; công trình “Mỗi món quà - Một nụ cười” trị giá 14 triệu đồng, trao học bổng cho 20 học sinh.

Bên cạnh đó, công trình “Tiếp sức đến trường - Vững bước tương lai” có tổng kinh phí 22 triệu đồng, gồm học bổng, 1.000 quyển tập và 5 thùng sữa dành tặng học sinh trên đảo, góp phần hỗ trợ điều kiện học tập, động viên các em tiếp tục đến trường.

Chương trình “Tiếp sức đến trường - Vững bước tương lai” có tổng kinh phí 22 triệu đồng. Ảnh: QUANG VŨ

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức trao tặng 16 triệu đồng thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp sân chơi thể thao tại Nhà Văn hóa Khu dân cư số 4. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng công trình thanh niên “Côn Đảo xanh” trị giá 20 triệu đồng, gồm 10 thùng rác công cộng dành cho Khu dân cư số 1, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chương trình “Hành trình nghĩa tình - Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2026 trao tặng nhiều công trình thanh niên, học bổng và phần quà tại Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Từ những suất học bổng, trang vở đến sân chơi thể thao và thùng rác công cộng, các công trình, phần việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với người dân Côn Đảo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.