Tuổi trẻ góp công mừng ngày truyền thống

Hạ sĩ Vàng A Dia thuộc Tiểu đội cối 60mm, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Được cùng đồng đội góp sức xây dựng công trình chào mừng Ngày truyền thống LLVT Quân khu, chúng tôi rất vui và tự hào. Mỗi người góp một chút công sức sẽ giúp công trình hoàn thành nhanh hơn, đẹp hơn, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đơn vị”.

Xác định thi đua phải hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, tổ chức đoàn các cấp trong Trung đoàn 82 chủ động khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, lựa chọn công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, tuổi trẻ toàn Trung đoàn 82 đã đăng ký, triển khai 12 công trình thanh niên xây mới, với tổng kinh phí hơn 103 triệu đồng; thực hiện 14 phần việc thanh niên, kinh phí khoảng 21 triệu đồng, tập trung củng cố cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan môi trường và cải thiện điều kiện sinh hoạt của bộ đội.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 trang trí bảng tin thi đua của đơn vị.

Thiếu tá Mùi Hảo Nghiệp, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82 cho biết: “Chúng tôi yêu cầu tổ chức đoàn lựa chọn công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với khả năng của đoàn viên, thanh niên; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tránh hình thức. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả công tác, vừa tạo môi trường để tuổi trẻ rèn luyện”. Điều dễ nhận thấy sau mỗi công trình là diện mạo doanh trại thêm khang trang, môi trường sinh hoạt của bộ đội được cải thiện. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là qua những ngày cùng nhau lao động, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thêm gắn bó, hiểu nhau và trưởng thành hơn trong công việc tập thể.

Từ những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Trung đoàn 82 đang biến tinh thần thi đua chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 thành những sản phẩm thiết thực. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi khuôn viên được chỉnh trang không chỉ góp phần làm đẹp doanh trại mà còn ghi dấu sức trẻ, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.