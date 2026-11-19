Từ đầu năm 2026 đến nay, tuổi trẻ EVNHCMC triển khai nhiều công trình thanh niên thắp sáng các tuyến đường, hẻm và khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình tập trung vào khu vực chưa có hệ thống chiếu sáng, gắn chuyên môn ngành điện với nhu cầu sinh hoạt của người dân và hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

Thắp sáng những tuyến đường còn thiếu ánh đèn

Tuyến đường 6D, ấp 59, xã Tân Vĩnh Lộc dài khoảng 700m, có đông dân cư sinh sống và thường xuyên qua lại nhưng chưa được trang bị hệ thống chiếu sáng công cộng. Vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bình Chánh lắp 55 đèn năng lượng mặt trời tại 4 tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng ở xã Tân Nhựt và Bình Hưng

Sau khi khảo sát thực trạng, tháng 4/2026, Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Chánh phối hợp với UBND xã Tân Vĩnh Lộc thực hiện công trình thanh niên “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”. Với 10 đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến, công trình góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Tiếp đó, trong tháng 5/2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Công ty Điện lực Bình Chánh phối hợp với UBND xã Bình Chánh lắp đặt miễn phí 35 đèn năng lượng mặt trời công suất 600W. Công trình phục vụ tuyến đường Đê bao Rạch Già và tuyến đường ấp 3 thuộc ấp 39, xã Bình Chánh, với tổng chiều dài 2.650m.

Công trình thanh niên tại xã Bình Chánh

Trước đó, dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn Công ty Điện lực Bình Chánh đã lắp đặt 55 đèn năng lượng mặt trời tại 4 tuyến đường thuộc xã Bình Hưng và Tân Nhựt, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Các công trình sau khi hoàn thành góp phần bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông vào ban đêm, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực.

Hoạt động thắp sáng đường quê còn được gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong tháng 7/2026, đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Bình Chánh lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời trên đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xa và 8 bộ đèn trên tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ Phan Thị Tám, cùng ngụ tại xã Tân Nhựt.

Công đoạn chuẩn bị

Những công trình này vừa phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, vừa thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ ngành điện đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong phong trào của tuổi trẻ EVNHCMC, Công ty Điện lực Bình Chánh là đơn vị dẫn đầu về số lượng tuyến đường, hẻm được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên đơn vị đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã Bình Hưng, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Hưng Long, Bình Chánh lắp đặt hơn 200 đèn năng lượng mặt trời.

Lan tỏa công trình thanh niên vì cộng đồng

Cùng với Công ty Điện lực Bình Chánh, nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các công trình phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn, tạo dấu ấn chung của tuổi trẻ EVNHCMC trong hoạt động vì cộng đồng.

Trong gần một năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Củ Chi thực hiện công trình “Thắp sáng tuyến đường quê” tại 9 tuyến hẻm trên địa bàn quản lý, lắp đặt 84 bộ đèn năng lượng mặt trời. Ánh sáng từ các công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và diện mạo khu dân cư.

Tại các phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông, Thới An, công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” của Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực An Phú Đông đã bổ sung 22 bộ đèn năng lượng mặt trời, phục vụ hơn 1.000 hộ dân. Ngoài các tuyến hẻm, đoàn viên, thanh niên đơn vị còn thắp sáng khu vui chơi, góp phần tạo không gian sinh hoạt an toàn cho thiếu nhi.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực An Phú Đông lắp đèn năng lượng mặt trời tại công viên phục vụ trẻ em vui chơi an toàn

Các hoạt động của tuổi trẻ EVNHCMC cũng hướng đến những địa chỉ đỏ, công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Tân Thuận đã lắp đặt 10 bộ đèn năng lượng mặt trời tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, đường Lương Văn Nho, ấp Miễu Ba, xã Cần Giờ. Hệ thống chiếu sáng giúp khu vực đền thờ khang trang hơn, thuận tiện cho việc chăm sóc công trình và thăm viếng của người dân.

Với cùng ý nghĩa tri ân, tuổi trẻ Công ty Điện lực Bình Dương triển khai công trình “Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng thắp sáng địa chỉ đỏ”, đưa 7 bộ đèn năng lượng mặt trời vào phục vụ tại Khu di tích, căn cứ cách mạng Bàu Gốc, phường Bình Cơ.

Công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thủ Đức

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bến Cát lựa chọn khảo sát, thi công và lắp đặt 10 bộ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến hẻm có nhiều gia đình người có công với cách mạng sinh sống tại xã Dầu Tiếng. Công trình góp phần bảo đảm an toàn khi đi lại vào ban đêm, nâng cao mỹ quan và an ninh khu dân cư.

Theo thống kê của Văn phòng Đoàn Thanh niên EVNHCMC, đến nay, đoàn viên, thanh niên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã lắp đặt miễn phí hơn 500 bộ đèn chiếu sáng và đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Từ tuyến hẻm dân cư, khu vui chơi thiếu nhi đến các địa chỉ đỏ, những công trình của tuổi trẻ EVNHCMC đã đưa chuyên môn ngành điện vào giải quyết nhu cầu thiết thực của cộng đồng.