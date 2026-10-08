Tuổi trẻ Dương Quỳ tổ chức nhiều hoạt động an sinh hướng về cơ sở

Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ tổ chức thăm hỏi và tặng quà người có công với cách mạng.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hướng về cơ sở.

Nổi bật là 2 công trình thanh niên, gồm: “Thắp sáng đường quê” với 10 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại tuyến đường nội đồng thôn Bản Bó dài hơn 400 m, trị giá trên 20 triệu đồng; công trình “Tuyến đường nội đồng thôn Tùn Dưới” được thực hiện với sự phối hợp của Chi đoàn Agribank Lào Cai và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 04, trị giá trên 30 triệu đồng.

Khánh thành công trình "Tuyến đường nội đồng thôn Tùn Dưới”.

Trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Hằng tuần, huy động đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư và trường học.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ phối hợp với các lực lượng hỗ trợ 4 hộ dân bị sập nhà do mưa lũ; tổ chức vệ sinh tuyến đường Dương Quỳ - Nậm Chày và trao tặng 6 thùng đựng rác cho thôn Trung Tâm.

Trao tặng thùng đựng rác và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh, trật tự với hình thức đa dạng, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Đoàn xã phối hợp với Công an xã và các đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thông qua chương trình “Áo ấm tặng em”, Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ phối hợp trao tặng 1.307 chiếc áo ấm cho học sinh, trị giá trên 80 triệu đồng; vận động trao 50 suất quà Tết cho các hộ khó khăn, trị giá trên 16,4 triệu đồng.

Tặng quà học sinh vùng cao.

Chương trình “Em nuôi của Đoàn” duy trì hỗ trợ 5 trẻ em với mức 300.000 đồng/em/tháng.

Chương trình “Cơm trên bản - Đồng hành cùng em” hỗ trợ 60 học sinh khó khăn với 30 triệu đồng quà khuyến học, trao 211 suất quà và bổ sung trang thiết bị cho 2 điểm trường.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã Dương Quỳ trao 75 kg giống cây trồng cho 10 hộ khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ ngày công lao động cho các gia đình chính sách.

Nhiều hoạt động tuyên truyền sinh động, bổ ích, hấp dẫn được triển khai.

Những hoạt động thiết thực đã khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Dương Quỳ, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết và phát triển.