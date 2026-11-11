Tuổi trẻ Đoàn 68 thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội

Với chủ đề “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 15-11-2026 đến hết tháng 1-2027. Thông qua đợt thi đua, Chi đoàn tập trung giáo dục lịch sử, truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đỗ Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn 68 phát biểu chỉ đạo.

Chi đoàn xác định các chỉ tiêu: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Kết quả kiểm tra cuối năm phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi. Trong đánh giá chất lượng năm 2026 và những năm tiếp theo, phấn đấu 100% tổ chức đoàn, ban chấp hành đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Trong đợt thi đua, Chi đoàn phấn đấu có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên thiết thực; tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, hành quân về nguồn, tình nguyện, an sinh xã hội hoặc hỗ trợ nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Các đại biểu ký giao ước thi đua.

Cùng với tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội, Chi đoàn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phấn đấu có công trình tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội. Chi đoàn đặt mục tiêu 100% đoàn viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn 68 yêu cầu Ban Chấp hành Chi đoàn cụ thể hóa nội dung thi đua vào nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; lựa chọn công trình, phần việc phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải đi đầu trong chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự chương trình.

Trước đặc thù đoàn viên, thanh niên công tác phân tán ở các đơn vị, Thượng tá Đỗ Thành Hưng yêu cầu Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên nắm tình hình tư tưởng; phát huy trách nhiệm của các phân đoàn trưởng trong truyền đạt chủ trương, chính sách và quy định của đơn vị đến từng đoàn viên. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để tổ chức đoàn hoạt động hiệu quả; đồng thời hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế.