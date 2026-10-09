Tuổi trẻ Điện Biên chung tay hưởng ứng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Hơn 600 đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn phường Điện Biên Phủ, Đoàn phường Mường Thanh, Trường Cao đẳng Điện Biên, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn xã Pu Nhi đồng loạt triển khai các phần việc theo địa bàn được phân công.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tập trung tại phố đi bộ Mường Thanh, Quảng trường 7/5, sân vận động tỉnh, khu vực Cầu Mường Thanh, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và khu vực bản du lịch cộng đồng Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi. Các phần việc chủ yếu gồm thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, khuôn viên công cộng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, phát quang cây cỏ và bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Lực lượng thanh niên Công an tỉnh dọn vệ sinh khu vực phố đi bộ Mường Thanh.

Cùng với vệ sinh môi trường, đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh giữ gìn cảnh quan, không xả rác bừa bãi, góp phần xây dựng môi trường đón tiếp đại biểu và du khách sạch đẹp trong những ngày diễn ra Ngày hội. Qua đó, góp sức trẻ vào công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh Điện Biên văn minh, thân thiện, mến khách.