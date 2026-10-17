Tuổi trẻ Đà Nẵng triển khai mô hình 'Bản đồ xanh' bảo vệ môi trường

Ban tổ chức trao tặng thùng rác cho các hộ dân tại lễ phát động. Ảnh: VINH ANH

Với phương châm “Mỗi xã, phường, đặc khu 2 điểm xanh - Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường - Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Bản đồ xanh” hướng đến việc duy trì thường xuyên các địa điểm đã được xử lý, phát huy trách nhiệm của tổ chức đoàn và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Theo đó, mỗi đơn vị đoàn xã, phường, đặc khu lựa chọn tối thiểu 2 địa điểm để triển khai mô hình.

Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên nỗ lực xử lý lượng lớn rác tồn đọng tại một điểm tập kết tự phát. Ảnh: VINH ANH

Quá trình thực hiện gồm các nội dung: khảo sát, lựa chọn địa điểm; ghi nhận, số hóa hiện trạng trước khi ra quân; tổ chức ra quân làm sạch; ghi nhận kết quả sau ra quân; lắp đặt bảng tuyên truyền, cảnh báo; duy trì, kiểm tra và xử lý tình trạng tái diễn; tổng hợp dữ liệu để xây dựng “Bản đồ xanh” thành phố.

Thành đoàn sẽ tổng hợp thông tin, hình ảnh, video và kết quả thực hiện của các đơn vị để xây dựng, cập nhật “Bản đồ xanh” thành phố. Việc duy trì, kiểm tra các địa điểm sau ra quân được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng tái ô nhiễm môi trường.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 và đông đảo đoàn viên, thanh niên các đơn vị ra quân thu gom, dọn dẹp rác thải tại các điểm tập kết rác tự phát quanh khu vực Công viên Phong Bắc.