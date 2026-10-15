Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa tinh thần cống hiến

Lực lượng thanh niên ra quân vớt bèo, khơi thông lối thoát nước tại khu vực Bầu Tre (xã Bà Nà). Ảnh: NGỌC QUỐC

Dấu ấn công trình thanh niên

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố hiện có hơn 600.000 thanh niên. Trong kỷ nguyên phát triển mới, thế hệ trẻ vươn lên thành những chủ thể kiến tạo, tiếp tục viết nên hành trình xây dựng quê hương bằng trí tuệ, bản lĩnh cùng tinh thần dấn thân.

Đồng hành trên chặng đường ấy, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ phát huy tối đa năng lực, sở trường và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, sức trẻ và trí tuệ của thanh niên thành phố được cụ thể hóa bằng nhiều công trình thiết thực, hướng về cộng đồng.

Thôn 5 (xã Trà Vân), nơi có đông đồng bào Ca Dong sinh sống với công việc chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, khi muốn vào khu vực canh tác, người dân phải lội qua 2 con suối Nước Soái và Nước Ru. Vào mùa mưa, nước dâng cao chảy xiết biến những đoạn suối thành “cái bẫy” nguy hiểm.

Hội Liên hiệp Thanh niên xã Trà Vân đã kết nối, vận động các đơn vị tình nguyện cùng nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật tư xây dựng 2 cây cầu treo bằng sắt bắc qua 2 con suối. Đến cuối tháng 8/2026, công trình hoàn thành, trong đó cầu Nước Ru có chiều dài 23m, rộng 60cm; cầu Nước Soái có chiều dài 35m, rộng 60cm và 2 cầu cách khoảng 100m.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Nguyễn Bá Duân (thứ 6, bên phải sang) và đại diện các đơn vị khánh thành công trình điện chiếu sáng vùng biên tại xã Tây Giang năm 2026.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Trà Vân Hồ Văn Gương cho biết, việc hoàn thành 2 cây cầu treo trước mùa mưa giúp gần 100 hộ dân thôn 5 đi lại an toàn qua khu vực sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ xã Trà Vân phối hợp với các đơn vị xây dựng tổng cộng 4 cầu treo bằng sắt tại các thôn 1, 4 và 5. Song song đó, đơn vị vận động lắp đặt 50 bộ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 800m tại thôn 1, 2 và 5. Các công trình đưa vào khai thác kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trước đây, đồng bào Xơ Đăng tại thôn Ngọc Nâm (xã Trà Leng) phải di chuyển quãng đường dài để ra suối lấy nước sinh hoạt. Việc gánh nước thường nhật vất vả, thêm trơn trượt, nguy hiểm vào những ngày mưa.

Sau khi nắm bắt thông tin từ Đoàn xã Trà Leng, vừa qua, tuổi trẻ xã Đồng Dương phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 triển khai công trình “Dẫn nước về bản” tại thôn Ngọc Nâm. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Đồng Dương Trần Lê Thị Kim Oanh, tình nguyện viên trực tiếp vận chuyển và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước dài 400m kéo nguồn nước từ suối Ngọc Nâm về tận thôn, giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 30 hộ. Đoàn tình nguyện còn lắp đặt 7 đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng các trục đường nội thôn.

Tại xã Hiệp Đức, những công trình thắp sáng nông thôn liên tục được thực hiện thông qua mô hình “Điện thắp sáng đường quê”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hiệp Đức Huỳnh Đức Tú cho hay, từ đầu năm đến nay, mô hình đã triển khai tại các thôn An Đông, Bình Hòa, Hiệp Thuận và Bình An với tổng cộng 55 bóng đèn được lắp trên tuyến đường dài 1,5km, tổng kinh phí 195 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn mở rộng hỗ trợ, lắp đặt hơn 10 đèn năng lượng mặt trời tại xã Trà Leng.

Tuổi trẻ xã Trà Vân và các đơn vị tình nguyện xây dựng cầu treo dân sinh qua suối Nước Ru (thôn 5, xã Trà Vân). Ảnh: VĂN GƯƠNG

Nỗ lực vì an sinh xã hội

Tinh thần xung kích của thanh niên thành phố còn lan tỏa qua các chương trình an sinh xã hội. Căn nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khải và liệt sĩ Võ Khải (tổ dân phố Đông Yên, phường Bàn Thạch) qua nhiều năm chịu tác động của thời tiết đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà do ông Nguyễn Đức quản lý, trông nom, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ chi phí tu sửa.

Do đó, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên phường Bàn Thạch kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm vận động 30 triệu đồng, đóng góp hơn 30 ngày công để cải tạo lại căn nhà và hoàn thành vào cuối tháng 9/2026. Ngoài ra, tuổi trẻ phường Bàn Thạch hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới cho gia đình em Lê Thị Phương Thảo, Trường THCS Lê Lợi (phường Bàn Thạch).

Tuổi trẻ xã Đồng Dương phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 triển khai công trình “Dẫn nước về bản” tại thôn Ngọc Nâm (xã Trà Leng). Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Bàn Thạch Lương Thị Nhẫn cho hay, thời gian qua, đơn vị tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây mới và sửa chữa 5 căn nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng, cùng hàng trăm ngày công của thanh niên.

Qua những hoạt động nghĩa tình, tuổi trẻ Bàn Thạch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ đi trước, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình trên địa bàn.

Đi đôi với công tác chăm lo nhà ở, các cơ sở Đoàn - Hội trên toàn thành phố còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, tiếp sức khởi nghiệp cho thanh niên khuyết tật. Điển hình như trường hợp chị Lê Thị Diệu Anh (phường Cẩm Lệ) bị khuyết tật chân từ nhỏ. Khi tham gia vào Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố, chị được tặng một máy may công nghiệp. Từ thiết bị này, chị nhận hàng gia công tại nhà, tạo ra nguồn thu nhập ổn định khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Tại xã Duy Nghĩa, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã triển khai hiệu quả mô hình “Người bạn đồng hành - Gieo điều tử tế” nhằm chăm lo cho thanh niên khuyết tật và người yếu thế. Qua mô hình, anh Võ Thành Tín (thôn An Nhơn) bị khuyết tật tay chân được tặng kinh phí mua gà giống phát triển chăn nuôi; anh Hồ Trung Tín (thôn Vân Quật) bị khuyết tật vận động được hỗ trợ kinh phí mua 2 con heo giống.

Những phần hỗ trợ thiết thực này giúp các thanh niên hoàn cảnh đặc biệt có điều kiện tự lực vươn lên, chủ động kinh tế và giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình.

Tuổi trẻ phường Bàn Thạch khánh thành nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khải (tổ dân phố Đông Yên) vừa được sửa chữa hoàn thiện. Ảnh: LƯƠNG NHẪN

Những kết quả thiết thực ấy là một phần trong bức tranh tổng thể đầy ấn tượng của phong trào thanh niên thành phố. Tại Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ Đà Nẵng đã cụ thể hóa thành công 1.052 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo; trồng mới 254.700 cây xanh; tổ chức sửa chữa 9,8km và làm mới 4,6km đường giao thông nông thôn.

Song song đó, các cơ sở Đoàn - Hội phối hợp tổ chức 320 lớp tập huấn khởi nghiệp, hỗ trợ 12 dự án khởi nghiệp và kết nối giới thiệu việc làm cho 12.362 lượt thanh niên; mở 352 lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ hơn 32.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, thời gian qua, thanh niên thành phố ghi dấu ấn đậm nét qua các phong trào thi đua thiết thực, nổi bật là tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo khởi nghiệp, cùng hàng loạt chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

Cùng với việc định hướng phong trào, hội đổi mới phương thức hoạt động, tích cực hỗ trợ toàn diện cho thanh niên: từ tư vấn hướng nghiệp, kết nối nguồn vốn khởi nghiệp, đến tạo dựng các không gian rèn luyện kỹ năng và tuyên dương những tấm gương sống đẹp. Qua các hoạt động ý nghĩa đã tiếp thêm động lực, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ khẳng định bản thân, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần dấn thân vì sự phát triển chung.

“Bước vào giai đoạn mới, chúng tôi xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội, lấy thanh niên làm trung tâm và coi chuyển đổi số là khâu đột phá. Qua đó, hội tập trung xây dựng lớp trẻ Đà Nẵng giàu lòng nhân ái, giỏi tri thức và vững kỹ năng. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa quan trọng nhằm tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trực tiếp đóng góp vào mục tiêu phát triển Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”, anh Nguyễn Bá Duân nói.