Tuổi trẻ Đà Nẵng đồng loạt ra quân bảo vệ môi trường

Đoàn viên, thanh niên xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Dọn dẹp vệ sinh bãi biển. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khơi thông kênh mương, trồng cây xanh; tháo gỡ, tẩy xóa các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định và tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động được triển khai tại các bãi biển, tuyến đường, khu dân cư, kênh mương, khuôn viên cơ quan, hội trường, nghĩa trang, di tích lịch sử..., trên địa bàn 93 xã, phường, thu hút hơn 8.200 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên ra quân bảo vệ môi trường tại xã Avương. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ thành phố hướng đến việc hình thành thói quen “sống xanh”, giữ gìn môi trường và xây dựng cảnh quan sạch, đẹp ngay từ khu dân cư; đồng thời, hướng đến mục tiêu mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường.

Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐVCC