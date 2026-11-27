Toàn cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: Hoàng Đông

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; cùng đại diện Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn trong cụm.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Năm 2026, bám sát định hướng của Trung ương Đoàn, tuổi trẻ Cụm hoạt động số 3 đã đổi mới toàn diện phương thức hoạt động, tạo dấu ấn rõ nét từ cơ sở. Trong đó, nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được làm mới qua mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác”; Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2025 và diễn tập đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Đáng chú ý, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới”, gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn Cụm duy trì 4.099 đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hơn 2,4 triệu lượt người dân, thanh thiếu niên tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được triển khai đa dạng. Toàn Cụm đã tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho 333.210 lượt thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP thông qua các mô hình “Phiên chợ số”, “Mega Live”, duy trì hàng trăm lớp tiếng Anh miễn phí và mở rộng giao lưu hữu nghị với thanh niên các tỉnh giáp biên nước CHDCND Lào.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Đông

Các phong trào tình nguyện tiếp tục hướng về vùng biên giới, địa bàn khó khăn. Toàn cụm đã xây mới, sửa chữa 280 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ; hoàn thành hơn 390 km công trình “Thắp sáng đường quê”. Nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ thiếu nhi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì, góp phần phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn còn một số hạn chế. Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tai nạn đuối nước ở trẻ em còn xảy ra; hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính còn gặp khó khăn, nhiều nơi kiêm nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện của tuổi trẻ Cụm hoạt động số 3.

Tinh thần chung đối với lực lượng thanh niên là: Tình nguyện bằng tri thức - Tiên phong bằng công nghệ - Cống hiến bằng sáng tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

Nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm phong trào trong giai đoạn mới, đồng chí nêu rõ: Nếu trước đây sức mạnh của tổ chức Đoàn chủ yếu được phát huy bằng sức trẻ, nhiệt huyết và số đông, thì những năm tới phải lấy trí tuệ, công nghệ và năng lực kết nối làm động lực chủ đạo.

Đồng chí mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt phong trào, kiến tạo môi trường rèn luyện hiện đại và kết nối các nguồn lực đổi mới sáng tạo, nhằm chuyển hóa sức trẻ, tri thức và công nghệ thành động lực thực chất, giúp thanh niên không chỉ giải quyết hiệu quả các vấn đề của hôm nay mà còn đủ bản lĩnh, năng lực làm chủ những thách thức của tương lai.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 đối với Cụm hoạt động số 3. Ảnh: Hoàng Đông

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngay từ cấp đoàn cơ sở, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn Cụm hoạt động số 3 khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thành các công trình, phần việc sát thực tiễn từng địa phương.

Đồng thời tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng hiện đại, số hóa, trải nghiệm hóa gắn với nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên”, phát huy vai trò xung kích trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc cũng như chăm lo, bảo vệ thiếu nhi, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em .

Chú trọng xây dựng “Chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động”, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, ứng dụng nền tảng số trong quản lý, kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu mới, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong toàn Cụm .