Tuổi trẻ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

Buổi kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2026 tại Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông

Mới đây, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Ý Nhi làm trưởng đoàn đã đến làm việc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2026 tại Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông.

Đồng chí Nguyễn Ý Nhi, Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, làm việc

Theo báo cáo, Đoàn cơ sở Công ty hiện có 70 đoàn viên, sinh hoạt tại 5 chi đoàn. Trong năm qua, tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên cơ bản ổn định; lực lượng trẻ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy của đơn vị. Đặc biệt, nhiều đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động tình nguyện và nhiệm vụ chuyên môn.

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động Đoàn năm 2026 là việc gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đây cũng là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và khả năng phối hợp thường xuyên của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Phát huy vai trò xung kích, đoàn viên thanh niên, nhất là lực lượng kỹ thuật, đã tích cực tham gia quản lý, vận hành hồ chứa, trạm bơm, hệ thống kênh mương và các công trình cấp nước sinh hoạt. Đồng thời, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện điều tiết, phân phối nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2025–2026, góp phần bảo đảm nguồn nước và không để xảy ra tình trạng hạn hán trên địa bàn phục vụ.

Bên cạnh đó, đoàn viên còn tham gia kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình, bảo vệ an toàn hệ thống thủy lợi, chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết. Việc sử dụng tiết kiệm điện năng, vật tư, nguồn nước và đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật cũng được khuyến khích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn viên còn tham gia kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình, bảo vệ an toàn hệ thống thủy lợi, chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết

Không chỉ phát huy sức trẻ trong công việc chuyên môn, Đoàn cơ sở còn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều đoàn viên được cử tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và nghiệp vụ Đoàn. Công tác số hóa hồ sơ đảng viên, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai tích cực, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên và đoàn viên là đảng viên sử dụng đạt 100%.

Đáng chú ý, ngày 23/10/2026, đội thi “CHẠM+” của đơn vị phối hợp với các cơ sở Đoàn thuộc Cụm thi đua số 5 tham gia Ngày hội Sáng tạo và đạt giải Khuyến khích. Hoạt động này góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, khuyến khích đoàn viên vận dụng kiến thức chuyên môn để đề xuất các giải pháp cải tiến thiết bị cơ khí, điện, máy bơm và hệ thống đường ống.

Ở lĩnh vực bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và Ngày Chủ nhật xanh được triển khai với những việc làm cụ thể. Đoàn viên tổ chức vệ sinh khuôn viên, phát dọn cảnh quan và trồng mới 350 cây xanh, trong đó có 200 cây tại khu vực trụ sở Công ty và 150 cây tại các nhà điều hành trạm bơm, công trình cấp nước. Cùng với đó là hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh tại các công trình thủy lợi và nguồn nước.

Các chương trình an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Trong chương trình “Xuân yêu thương” tổ chức tại xã Đắk Sắk ngày 26/1/2026, Đoàn cơ sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên UBND tỉnh và Cụm thi đua số 5 triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Chương trình “Tiếp bước em đến trường” đã đóng góp 100 cuốn vở, trao tặng 200 cuốn sách, truyện và 60 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với con em cán bộ, công nhân viên và người lao động, Đoàn cơ sở phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, trao tổng cộng 375 suất quà. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa động viên, chăm lo đời sống mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong năm 2026, Đoàn cơ sở đã giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Trong đó, 4 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 1 đồng chí đang hoàn thiện thủ tục thẩm tra lý lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Đoàn vẫn còn một số khó khăn. Do đặc thù địa bàn quản lý rộng, đoàn viên làm việc phân tán tại các chi nhánh và công trình nên việc tổ chức sinh hoạt tập trung chưa thuận lợi. Một số hoạt động phong trào trùng với thời điểm cao điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ảnh hưởng đến số lượng đoàn viên tham gia. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận đoàn viên chưa đồng đều; cán bộ Đoàn chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, việc kiện toàn nhân sự có thời điểm chưa kịp thời.

Ghi nhận những kết quả nổi bật tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ý Nhi – Bí thư Đoàn thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Đoàn cơ sở tiếp tục phát huy thành tích, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó, cần đẩy nhanh việc chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên, kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng linh hoạt, thiết thực.

Thời gian tới, Đoàn cơ sở Công ty xác định tiếp tục gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; phát huy sáng kiến trong tiết kiệm điện năng, giảm thất thoát nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đoàn viên và duy trì các hoạt động tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Với những định hướng này, tuổi trẻ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông được kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhiệt huyết, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ của đơn vị, qua đó mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng./.