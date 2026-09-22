Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng mang Trung thu đến vùng cao

BTC trao tặng quà cho các em tại xã Hùng Sơn.

Chương trình đã huy động và trao gần 1.300 suất quà cho trẻ em trên địa bàn xã. Trong đó, Ban Thanh niên Công an thành phố hỗ trợ 500 suất; Văn phòng Agribank khu vực miền Trung và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố mỗi đơn vị 300 suất; Công ty CP Bibica trao 250 suất, cùng sự đồng hành của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Kiên Giang 68.Tại đêm hội, các em được thưởng thức văn nghệ, múa lân, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, tham gia rước đèn, phá cỗ và nhận quà. Chương trình góp phần mang đến niềm vui, động viên trẻ em vùng biên giới vươn lên học tập.

Lê Anh Tuấn

* Tối 20-9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Công an xã Quế Sơn Trung tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, với sự tham gia của khoảng 200 con, em cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, các em được thưởng thức múa lân, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội và tham gia các tiết mục văn nghệ. Dịp này, Công an xã trao 2 suất quà cho các em thuộc diện “Em nuôi Công an xã”, 13 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gần 180 suất quà khuyến học cho con, em cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích học tập xuất sắc. Chương trình nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho thiếu nhi, động viên tinh thần học tập, rèn luyện và thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng ANTT ở cơ sở và gia đình.

Tấn Việt

* Chiều 20-9, UBND phường Hòa Khánh phối hợp Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng và Đoàn thiện nguyện chùa Tân Thành tổ chức chương trình “Vầng trăng ước mơ – Nụ cười cho em”, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được xem múa lân, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và tham gia các hoạt động vui chơi. Ban tổ chức, các đơn vị và nhà hảo tâm cũng trao tặng nhiều phần quà Trung thu, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền và cộng đồng đối với trẻ em, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái.