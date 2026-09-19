Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đồng hành với người dân miền núi

Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương thực hiện thủ tục bàn giao.

Khu tái định cư Mô Rỗi được hình thành sau các đợt thiên tai cuối năm 2025, trên diện tích 1,3ha, bố trí đất ở cho 12 hộ dân. Tổng mức đầu tư khu tái định cư hơn 5 tỷ đồng, gồm đường nội bộ, hệ thống điện, trạm biến áp, đèn năng lượng mặt trời cùng các hạng mục gia cố mái taluy, rãnh thoát nước và lan can bảo vệ.

Công trình "Không gian xanh Trà Tập" được triển khai từ đầu tháng 8-2026, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Các hạng mục gồm: lắp đặt 12 cổng sắt chống gỉ, trồng hàng rào cây xanh và hỗ trợ 12 hộ dân trồng cây bóng mát. Công trình góp phần hoàn thiện cảnh quan, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tuổi trẻ Công an TP đối với người dân miền núi.