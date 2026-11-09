Tuổi trẻ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung vào những nội dung thiết thực, sát với lứa tuổi học sinh

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an các xã, phường, đặc khu và “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và các cơ sở giáo dục tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Các em học sinh được trang bị kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung thiết thực, sát với lứa tuổi học sinh như: phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; phòng, chống ma túy; các nội dung về sử dụng mạng an toàn; các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh

Thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh. Đồng thời giúp các em nhận diện các nguy cơ có thể gặp phải trong học tập và cuộc sống cũng như được trang bị kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động này cũng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.