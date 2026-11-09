Tuổi trẻ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11, tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tại 124/124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an các xã, phường, đặc khu và “Đội Thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ” đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và các cơ sở giáo dục tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung thiết thực, sát với lứa tuổi học sinh như: phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; phòng, chống ma túy; các nội dung về sử dụng mạng an toàn; các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…
Thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh. Đồng thời giúp các em nhận diện các nguy cơ có thể gặp phải trong học tập và cuộc sống cũng như được trang bị kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật.
Hoạt động này cũng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an trong xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tuoi-tre-cong-an-tinh-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-cho-hoc-sinh-473632.html