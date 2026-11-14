Tuổi trẻ Công an Thủ đô đưa pháp luật đến gần hơn với người dân qua không gian số

Tiếp nối thành công của phiên phát sóng đầu tiên, sáng 14-11-2026, chương trình livestream “Dẫn sóng niềm tin” tiếp tục lên sóng với chủ đề “Vì Thủ đô bình yên”. Chương trình hướng tới mục tiêu trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết, giúp người dân chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống.

Chương trình live stream "Dẫn sóng niềm tin" của Tuổi trẻ Công an Thủ đô phát sóng số thứ 2

Đáng chú ý, phiên phát sóng ngày 14-11 đã thu hút gần 65.000 lượt xem, lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tham gia chương trình có các báo cáo viên đến từ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an; cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội. Trong đó, Thiếu tá Hoàng Minh Thắng, báo cáo viên Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trực tiếp trao đổi, giới thiệu những nội dung pháp luật mới, giải đáp các vấn đề được người dân quan tâm.

Với 4 chuyên đề thiết thực, chương trình tập trung vào những vấn đề gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày. Trong đó, chuyên đề chính sách pháp luật mới giới thiệu những điểm mới của 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trọng tâm là dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận sớm những chính sách pháp luật đang được xây dựng, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô chủ động đưa thông tin đến với cộng đồng thông qua những kênh tiếp cận quen thuộc, thuận tiện và có khả năng tương tác cao.

Ở chuyên đề bảo vệ trẻ em, các báo cáo viên tập trung nhận diện những nguy cơ, tình huống có thể dẫn đến hành vi xâm hại, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Với chuyên đề phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, người xem được hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra cháy, nổ. Trong khi đó, chuyên đề an toàn giao thông cập nhật những quy định pháp luật cần lưu ý, đồng thời trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đổi mới cách tuyên truyền, tăng tính tương tác với người dân

Điểm đáng chú ý của phiên livestream lần này là phương thức truyền tải gần gũi, trực quan, chú trọng tương tác và trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ cung cấp thông tin một chiều, các báo cáo viên đã đưa ra những tình huống cụ thể, phân tích cách nhận diện nguy cơ, hướng dẫn phương pháp xử lý và giải đáp trực tiếp những câu hỏi từ người xem.

Hướng dẫn trực quan xử lý tình huống cháy nổ

Tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng xử lý tình huống

Ở chuyên đề bảo vệ trẻ em, các báo cáo viên tập trung nhận diện những nguy cơ, tình huống có thể dẫn đến hành vi xâm hại, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt, các nội dung hướng dẫn thực hành kỹ năng tự vệ, xử lý tình huống khẩn cấp được thể hiện ngay trên sóng, giúp người xem dễ hình dung và có thể vận dụng trong thực tiễn. Qua đó, những quy định pháp luật vốn được xem là khô khan được chuyển tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, cách thể hiện sinh động, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận và ghi nhớ của người dân.

Việc kết hợp nhiều lĩnh vực tuyên truyền trong cùng một chương trình cũng cho thấy nỗ lực của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong việc lựa chọn những vấn đề sát với nhu cầu thực tế. Từ bảo vệ trẻ em, phòng cháy, chữa cháy đến an toàn giao thông và chính sách pháp luật mới, mỗi nội dung đều hướng tới mục tiêu giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động nhận diện và ứng phó với những nguy cơ có thể phát sinh.

Sức lan tỏa của chương trình được thể hiện qua những con số đáng chú ý. Phiên livestream ngày 14-11 ghi nhận gần 65.000 lượt xem, khoảng 94.500 lượt tiếp cận và 5.300 lượt tương tác. Đáng chú ý, chương trình có khoảng 2.700 lượt chia sẻ, 1.300 lượt bình luận và 1.400 lượt thả tim, yêu thích. Những con số này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với các nội dung tuyên truyền pháp luật, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc tận dụng nền tảng số để mở rộng phạm vi tiếp cận người dân.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an Thủ đô trên không gian mạng

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động tuyên truyền trực tuyến, “Dẫn sóng niềm tin” đang từng bước trở thành kênh kết nối giữa lực lượng Công an với người dân trên không gian mạng. Thông qua mỗi phiên phát sóng, những vấn đề người dân quan tâm được lắng nghe, giải đáp kịp thời; những kiến thức, kỹ năng cần thiết được phổ biến rộng rãi, góp phần xây dựng ý thức tự phòng ngừa, tự bảo vệ trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Chương trình được đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia

Học sinh các trường THPT trên địa bàn TP hào hứng xem buổi live đặc biệt

Đáng chú ý, việc tổ chức chương trình còn thể hiện tinh thần chủ động đổi mới phương thức hoạt động, phát huy thế mạnh của nền tảng số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thay vì chờ người dân tìm đến các buổi tuyên truyền trực tiếp, tuổi trẻ Công an Thủ đô chủ động đưa thông tin đến với cộng đồng thông qua những kênh tiếp cận quen thuộc, thuận tiện và có khả năng tương tác cao.

Đây cũng là cách làm cụ thể nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn công tác chuyên môn với phục vụ Nhân dân. Qua đó, góp phần cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an Thủ đô.

Với mỗi phiên phát sóng, “Dẫn sóng niềm tin” tiếp tục mở rộng không gian tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống. Từ những kiến thức được chia sẻ trên màn hình đến những kỹ năng có thể vận dụng trong thực tế, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người dân trong chấp hành pháp luật, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, chung tay giữ gìn bình yên cho Thủ đô.