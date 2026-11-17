Thay vì tuyên truyền theo hình thức phổ biến kiến thức một chiều, tuổi trẻ Công an phường Long Biên đã lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với học sinh, biến những nội dung pháp luật thành các hoạt động tương tác sinh động, dễ tiếp nhận.

Công an phường Long Biên trực tiếp giải đáp thắc mắc của học sinh về cách ứng xử khi chứng kiến bạo lực

Nổi bật trong chương trình là cuộc thi nhảy “Vũ điệu tình bạn – An toàn học đường”. Thông qua các tiết mục biểu diễn, video dự thi và hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, học sinh trực tiếp chuyển tải thông điệp về tình bạn đẹp, sự đoàn kết, tôn trọng và nói không với bạo lực. Không gian Photobooth cutout cũng tạo điểm nhấn tương tác, thu hút học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức trình diễn thời trang tái chế gắn với tuyên truyền pháp luật, tiểu phẩm “Dừng lại” phản ánh những tình huống bạo lực học đường và sân chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Nổi bật trong chương trình là cuộc thi nhảy “Vũ điệu tình bạn – An toàn học đường"

Tại phần tọa đàm, cán bộ Công an phường trực tiếp giải đáp thắc mắc của học sinh về cách ứng xử khi chứng kiến bạo lực, trách nhiệm khi quay, đăng tải video đánh nhau lên mạng xã hội và kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em.

Qua các tình huống cụ thể, học sinh được hướng dẫn không cổ vũ, không phát tán hình ảnh bạo lực; chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ thầy cô, gia đình và Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi gặp nguy cơ bị xâm hại.

Chương trình đã mang đến cho các em nhiều kiến thức bổ ích

Điểm đáng chú ý của mô hình “Dân vận khéo” là học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, lan tỏa thông điệp. Cách làm này góp phần đưa công tác tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với đời sống học đường, phát huy sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong bảo vệ trẻ em.

Thông qua hoạt động, Đoàn Thanh niên Công an phường Long Biên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh từ cơ sở.