Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng ra quân làm sạch môi trường

Lực lượng công an dọn vệ sinh môi trường khu vực Bãi đá Ông Địa

Từ ngày 24/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại khu vực công cộng, địa điểm du lịch và những nơi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Hoạt động được duy trì trong các tuần tiếp theo đến hết ngày 31/12/2026.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong tham gia giải quyết những vấn đề gần gũi với đời sống cộng đồng. Qua đó, lực lượng công an góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan khang trang, sạch, đẹp phục vụ người dân, du khách.

Công an phường Nam Gia Nghĩa tổ chức dọn vệ sinh môi trường khu vực quảng trường Gia Nghĩa

Theo kế hoạch, công an tỉnh lựa chọn 3 địa bàn trọng điểm để triển khai các hoạt động đồng hành bảo vệ môi trường gồm: khu vực quảng trường Lâm Viên và xung quanh hồ Xuân Hương; khu vực Bãi đá Ông Địa; khu vực quảng trường Gia Nghĩa.

Lực lượng Công an Lâm Đồng tổ chức chương trình chạy “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ”

Các đơn vị được phân công chủ trì sẽ phối hợp tổ chức lực lượng, lựa chọn nội dung và thời gian thực hiện phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn và công tác thường trực chiến đấu.

Tại khu vực quảng trường Lâm Viên và hồ Xuân Hương, hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan được tổ chức sau chương trình chạy bộ định kỳ hằng tuần “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ”. Việc lồng ghép hoạt động tình nguyện với rèn luyện thể chất góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống có trách nhiệm và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong cán bộ, chiến sĩ cũng như cộng đồng.

Thông qua hoạt động dọn vệ sinh môi trường sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ Công an - Vì Nhân dân phục vụ

Thông qua những phần việc cụ thể, tuổi trẻ Công an Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò xung kích, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời chung tay tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp, hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12/2026.