Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích chuyển đổi số

Dấu ấn của Công an cơ sở

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả, sát với tình hình thực tế địa phương. Điển hình, Công an xã biên giới Avương đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động sáng tạo thực hiện nhiều mô hình hay để đưa các tiện ích số đến gần hơn với đồng bào vùng cao nơi đại ngàn Trường Sơn.

Công an xã biên giới Avương hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID.

Nhằm vượt qua những rào cản lớn về địa hình, Công an xã Avương đã chủ động tham mưu UBND xã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên trong Tổ không quản ngại đường sá đến tận các thôn bản để tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ sự gần gũi, trách nhiệm này, nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. Bà con chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng trong việc làm sạch dữ liệu dân cư và thu nhận định danh điện tử.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm, chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đã tạo nên một làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn xã. Không kể ngày đêm, lực lượng Công an xã Avương phối hợp chặt chẽ cùng “Tổ thanh niên xung kích” trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho bà con theo phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”, gắn liền với nhu cầu thiết thực hằng ngày.

Tổ công tác đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp ít có điều kiện tiếp cận công nghệ làm quen với các thao tác trên nền tảng số. Bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ người già yếu, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt ứng dụng VNeID ngay trên điện thoại cá nhân.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, cho biết những nỗ lực của lực lượng Công an xã đã giúp công tác CĐS trên địa bàn xã đạt được những kết quả vượt bậc trong thực hiện Đề án 06. Tính đến nay, xã Avương đã có 3.700 người kích hoạt thành công định danh điện tử mức độ 2 (đạt tỷ lệ 100%), đồng thời hoàn thành cấp căn cước cho 100% người dân từ đủ 6 tuổi trở lên.

Đáng chú ý, trên địa bàn xã Avương có thôn Aur là một trong những địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất của xã, 100% người dân trong thôn là đồng bào Cơ tu. Thôn Aur nằm sâu trong lõi rừng phòng hộ với địa hình hiểm trở, giao thông cách trở. Để đến được thôn Aur phải băng bộ đường rừng hơn hai giờ đồng hồ.

Từ khi sóng viễn thông được đưa vào thôn Aur vào cuối tháng 8/2026, để giúp người dân đẩy mạnh CĐS, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua môi trường số, lực lượng Công an xã Avương đã đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con nhân dân những tiện ích do CĐS mang lại, đồng thời thực hiện “cầm tay chỉ việc” nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích từ ứng dụng định danh điện tử VNeID. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại vùng biên giới.

Công an xã Avương nỗ lực đưa chuyển đổi số đến với các bản làng vùng cao.

“Những kết quả, thành tích trên đã hiện thực hóa tiêu chí “gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động, không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý hành chính mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại sinh kế số bền vững cho đồng bào nơi vùng biên giới”, Trung tá Ngô Văn Thìn bày tỏ.

Còn tại xã Thu Bồn, Chi đoàn Công an xã này đã tạo ấn tượng với mô hình “Zalo Công an - Kết nối học đường”. Dưới hình thức nhóm Zalo kết nối trực tiếp giữa Công an xã với Ban Giám hiệu, giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong và gần 1.000 học sinh, mô hình đã trở thành kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành cho thế hệ trẻ ngay trên không gian mạng.

Hơn 40 công trình, mô hình số hóa

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, cho biết thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Bộ Công an về đẩy mạnh CĐS toàn diện, từ tháng 7/2026, bám sát phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động, Ban Thanh niên Công an thành phố đã khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết trong đoàn viên, thanh niên.

Thông qua phong trào “Mỗi cơ sở Đoàn một ý tưởng sáng tạo phục vụ công tác Công an”, tuổi trẻ Công an các đơn vị, địa phương đã và đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, biến công nghệ thành vũ khí sắc bén trong công tác chuyên môn và phục vụ nhân dân.

Xác định lấy hiệu quả công tác làm mục tiêu và khả năng ứng dụng thực tế làm thước đo, các cơ sở Đoàn trực thuộc Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã chủ động nghiên cứu, đưa ra các giải pháp toàn diện trên nhiều lĩnh vực: từ số hóa hồ sơ, cải cách hành chính, Đề án 06, VNeID, tuyên truyền pháp luật đến công tác phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đến nay, tuổi trẻ Công an thành phố đã xây dựng và triển khai hơn 40 công trình, phần việc, mô hình CĐS tiêu biểu. Nhiều sản phẩm đã được đưa vào sử dụng thực tế, triển khai rộng rãi và được Giám đốc Công an thành phố công nhận sáng kiến cấp cơ sở, sáng kiến loại A, B.

Nổi bật là giải pháp “Hệ thống quản lý ngân hàng máu sống tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo AI” do Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng triển khai. Mô hình này tạo nền tảng kết nối nhanh chóng giữa đoàn viên, chiến sĩ với các ngân hàng máu ngoài xã hội, kịp thời huy động lực lượng tham gia hiến máu đột xuất trong các ca cấp cứu hiểm nghèo, minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Công an xã Thạnh Mỹ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNeID.

Cán bộ Công an xã Núi Thành hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Ban Thanh niên đã triển khai công trình “Số hóa không gian Nhà truyền thống Công an TP Đà Nẵng” đã đổi mới phương thức giáo dục lịch sử, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân tiếp cận tư liệu truyền thống một cách trực quan, sinh động qua nền tảng số.

Không dừng lại ở cấp thành phố, khí thế thi đua chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng đến từng chi đoàn cơ sở với những mô hình mang hàm lượng ứng dụng thực tiễn cao.

Tại Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tuổi trẻ đơn vị đã ghi dấu ấn với 3 nội dung sáng tạo: ứng dụng phần mềm Signet theo dõi, thống kê báo cáo hằng ngày về người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; tham mưu thành lập “Tổ điều tra số PC04”; đồng thời tham mưu triển khai Dự án 2 “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống ma túy” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Thiếu tá Bùi Anh Đức, phong trào CĐS do tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng triển khai thực hiện thời gian qua đã thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa ý tưởng sáng tạo từ trang giấy ra đời sống thực tế.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, Thiếu tá Bùi Anh Đức cho rằng một số sản phẩm mới dừng ở mức thí điểm, chưa được chuẩn hóa để nhân rộng; trình độ hoàn thiện giữa các sản phẩm chưa đồng đều. Đặc biệt, việc ứng dụng AI trong môi trường Công an đặt ra yêu cầu rất cao về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, đòi hỏi quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phải hết sức chặt chẽ, bài bản.

Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xác định CĐS và đổi mới sáng tạo tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi cơ sở Đoàn phấn đấu xây dựng ít nhất 1 công trình, sáng kiến thiết thực giải quyết trực tiếp khó khăn trong nghiệp vụ. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh CĐS tại Công an cấp xã, ưu tiên các mô hình gần dân như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, mã QR pháp luật, trợ lý ảo và tiếp nhận phản ánh của người dân. Những mô hình đã kiểm chứng hiệu quả như “Chính tả AI offline”, “Ngân hàng máu sống online”, “Mùa hè số cùng VNeID” hay “Zalo Công an - Kết nối học đường” sẽ được lựa chọn để nhân rộng toàn lực lượng Công an thành phố.