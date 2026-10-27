Tuổi trẻ Công an 3 thành phố chung sức vì cộng đồng

Chuyến hành trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tri ân công lao, những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 2 trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 2 và Ban Thanh niên CAND tổ chức viếng Nghĩa trang Hàng Dương tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) và Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ.

Các hoạt động cũng nhằm thực hiện hiệu quả đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường”; Chương trình “Đoàn viên, hội viên CAND đồng hành, hỗ trợ người yếu thế, giai đoạn 2026 - 2030” do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) triển khai.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử tại Nhà truyền thống Công an TP Cần Thơ.

Tuổi trẻ Công an các thành phố trong Cụm đã tổ chức dâng hương, dâng hoa và giáo dục truyền thống, tìm hiểu các khu di tích lịch sử, nhà tưởng niệm, các địa chỉ đỏ tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh); Đền thờ Vua Hùng; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an TP Cần Thơ và Nhà truyền thống Công an TP Cần Thơ.

Đoàn công tác dâng hương lên mộ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh).

Đây là dịp CBCS các đơn vị ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Công an.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng quà cho học sinh Trường Văn hóa CAND III.

Tại Trường Văn hóa CAND III và Trường THCS Long Phú (xã Long Phú, TP Cần Thơ), tuổi trẻ Cụm thi đua số 2 và Ban Thanh niên CAND, tổ chức bàn giao Công trình thanh niên “Sân chơi cho em” và “Phòng máy tính cho em”.

Thượng tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên CAND trao tập, tặng quà cho đại diện học sinh Trường Văn hóa CAND III.

Các công trình góp phần tạo không gian vui chơi, giải trí lành mạnh, giúp các em học tập, rèn luyện, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng số.

Lãnh đạo các đơn vị tặng quà cho các em học sinh Trường THCS Long Phú.

Công an TP Cần Thơ, Ban Thanh niên CAND, Thành Đoàn Cần Thơ và Đoàn thanh niên Mobifone trao tặng 2.000 quyển vở, 8 phần quà và 300 bộ tô tượng thạch cao tại Trường Văn hóa CAND III; trao 20 phần quà tại Trường THCS Long Phú nhằm động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trao tặng đồng phục học sinh tại Trường Mẫu giáo Ngã Năm.

Tại Trường Mẫu giáo Ngã Năm - phân hiệu Vĩnh Quới (phường Ngã Năm, TP Cần Thơ), tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 2 và Ban Thanh niên CAND đã tặng 578 bộ đồng phục cho các em học sinh, góp phần chia sẻ với các gia đình, chung tay chăm lo thế hệ măng non, mang đến niềm vui, sự tự tin, giúp các em hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

Các đại biểu bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại Trường Văn hóa CAND III và “Phòng máy tính cho em” tại Trường THCS Long Phú.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” và Chiến dịch “Không một mình”, tuổi trẻ Cụm thi đua số 2, Ban Thanh niên CAND tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 500 sinh viên Trường Cao đẳng Tây Đô.

Tuổi trẻ Công an Cụm thi đua số 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường Cao đẳng Tây Đô.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng thế hệ thanh niên sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, cùng chung tay xây dựng môi trường học đường, không gian mạng lành mạnh, văn minh và an toàn...